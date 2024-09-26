SON DAKİKA DEPREMLER | AFAD KANDİLLİ: İl il son depremler listesi 25 Eylül 2024!

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması sebebiyle her gün çeşitli bölgelerde sismik hareketlilik yaşanmaktadır. 26 Eylül 2024 tarihinde de Türkiye ve yakın çevresinde birçok deprem meydana geldi.

Aşağıda yer alan link üzerinden AFAD son depremler listesini anlık olarak görebilirsiniz.

https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Aşağıda yer alan link üzerinden KANDİLLİ son depremler listesini anlık olarak görebilirsiniz.

http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

Depremler Neden Olur?

Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarının hareket etmesi sonucu ortaya çıkan sismik titreşimlerdir. Bu hareketler, yerin altındaki devasa enerji birikimlerinin aniden serbest kalmasıyla meydana gelir. Genellikle yer kabuğunu oluşturan plakaların birbirine sürtünmesi, ayrılması veya çarpışması sonucunda sarsıntılar oluşur.

Her ne kadar depremler doğanın bir parçası olsa da, büyüklükleri ve merkez üslerinin yerleşim alanlarına olan yakınlığına göre yıkıcı etkiler yaratabilirler. Türkiye gibi aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkelerde deprem olasılığı yüksektir ve halkın bu doğal afete karşı bilinçli olması büyük önem taşır.

(Takvim Foto Arşiv)

Depremler Nasıl Ölçülür?

Depremlerin büyüklüğünü belirlemek için yaygın olarak kullanılan ölçeklerden biri Richter ölçeğidir. Bu ölçek, depremin yaydığı enerji miktarını ölçerek büyüklüğünü sayısal bir değerle ifade eder. Ancak, bir depremin yıkıcılığı yalnızca büyüklüğüne bağlı değildir; zeminin yapısı, binaların sağlamlığı ve depremin derinliği de yıkımın boyutunu etkiler.

Depreme Karşı Alınacak Önlemler

Deprem kuşağında bulunan Türkiye gibi ülkelerde, depremlerin olası yıkıcı etkilerini en aza indirmek için bir dizi önlem alınması gerekmektedir. Bunların başında, binaların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi gelir. Modern inşaat teknikleri, yapıların deprem yüklerine karşı dayanıklı olmasını sağlayarak olası can kayıplarını ve maddi hasarı minimize eder.

Ayrıca, halkın bilinçlendirilmesi de en az inşaat güvenliği kadar önemlidir. Deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilinçli olmak, insanların hayatını kurtarabilir. Örneğin, bir deprem sırasında sakin kalmak, güvenli bir yere (masa altı, sağlam mobilya yanları gibi) sığınmak ve binadan çıkmaya çalışmak yerine sarsıntının geçmesini beklemek hayati öneme sahiptir.

(Takvim Foto Arşiv)

Türkiye'de Deprem Riski

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunan bir ülke olarak sık sık depremlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, ülke genelinde her an tetikte olunmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. AFAD gibi kuruluşlar, Türkiye'deki deprem riskini azaltmak ve olası afetlere karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla düzenli olarak eğitimler ve tatbikatlar yapmaktadır.

Depremlerin yıkıcı etkilerine karşı hazırlıklı olmak, yaşanabilecek olumsuz sonuçları en aza indirmenin en etkili yoludur. Deprem sonrası ilk müdahalede bulunacak kurumların, halkın bilinç düzeyi ve binaların yapısal durumu, can ve mal kayıplarını önemli ölçüde etkiler.

Son Depremleri Anlık Takip Edin

Depremler her an olabilir, ancak etkilerini hafifletmek bizlerin elindedir. AFAD'ın anlık son depremler listesi, yaşadığınız bölgedeki hareketlilikleri yakından takip etmenizi sağlar. Bu listeye düzenli olarak göz atarak, güvenliğinizi artırabilir ve olası sarsıntılara karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

Deprem gerçeğini unutmadan, gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.