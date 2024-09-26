Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Eylül 2024 Kandilli son depremler

Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alır ve bu durum sık sık sismik aktivitelerin yaşanmasına yol açar. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi, bu da vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. İnsanlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem meydana geldi?" gibi soruların yanıtlarını bulmak için resmi kurumların açıklamalarını ve haber kaynaklarını yakından takip ediyor.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Eylül son depremler listesi
Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 25 Eylül 2024 tarihli son depremler listesi:
2024.09.26 07:35:48 40.8222 25.3755 5.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.26 07:24:02 40.7742 27.4717 14.8 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.09.26 07:22:14 40.7738 27.4302 18.8 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2024.09.26 06:39:27 38.1003 37.1948 7.3 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.26 05:57:40 40.8232 25.3160 7.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.26 05:46:37 40.7727 25.4062 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.26 05:42:05 40.7985 25.3695 2.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.26 05:32:43 37.0660 28.3003 13.1 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2024.09.26 04:49:35 39.3215 41.1505 5.3 -.- 2.0 -.- ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel
2024.09.26 04:41:21 38.4978 37.2635 11.6 -.- 1.4 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.09.26 04:40:50 35.5643 27.1425 15.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.26 04:32:51 38.8668 42.1215 5.8 -.- 1.9 -.- NAZIK-AHLAT (BITLIS) İlksel
2024.09.26 03:53:47 37.7697 36.5502 7.0 -.- 2.0 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.26 03:40:55 38.2607 31.1485 17.4 -.- 1.2 -.- YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.09.26 03:16:28 38.2828 42.5665 8.7 -.- 1.6 -.- KISIKLI-TATVAN (BITLIS) İlksel
2024.09.26 02:17:23 37.3860 35.5403 21.0 -.- 2.3 -.- UCTEPE-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2024.09.26 00:38:25 37.0158 29.1603 5.0 -.- 1.7 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.09.26 00:11:27 36.1692 41.4567 9.6 -.- 2.5 -.- SURIYE İlksel
2024.09.25 21:59:26 39.6315 40.5285 5.0 -.- 2.2 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.09.25 21:34:34 40.0930 35.9483 5.4 -.- 1.9 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.09.25 20:55:11 39.8898 23.9355 8.3 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.09.25 20:43:31 40.5563 27.4267 8.3 -.- 1.9 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.