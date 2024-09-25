En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 25 Eylül 2024 Kandilli son depremler

Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık sismik aktivitelerle karşılaşıyor. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi. Vatandaşlar, " Az önce deprem mi oldu ? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.

Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.