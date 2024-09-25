En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 25 Eylül 2024 Kandilli son depremler

Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık sismik aktivitelerle karşılaşıyor. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi. Vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Eylül son depremler listesi
Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 25 Eylül 2024 tarihli son depremler listesi:
2024.09.25 07:13:00 37.6548 29.8430 5.2 -.- 2.3 -.- BEYKOY-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.09.25 07:11:53 40.1690 31.6983 5.0 -.- 2.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.09.25 07:07:17 38.8552 37.4848 5.0 -.- 1.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.09.25 06:20:34 40.8033 25.3485 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.25 05:16:29 37.6185 37.1972 5.0 -.- 1.9 -.- KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.25 04:53:47 38.2947 38.8510 5.8 -.- 2.1 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.25 04:52:34 38.8343 25.9103 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.25 04:39:18 38.4797 44.4765 5.0 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2024.09.25 04:13:42 37.9003 36.5485 7.5 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.25 03:05:21 36.4915 25.3998 20.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.25 02:56:35 36.0925 28.0313 5.7 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.25 02:48:00 37.3007 37.0642 5.6 -.- 1.6 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.25 02:46:03 40.0598 40.9292 7.6 -.- 2.8 -.- YONCALIK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2024.09.25 02:44:54 40.3323 27.7487 15.3 -.- 1.5 -.- SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2024.09.25 02:18:20 40.4293 24.0885 9.2 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.09.25 01:41:43 34.8263 24.9075 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.09.25 01:05:59 38.6723 43.1905 5.0 -.- 2.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2024.09.24 23:52:59 37.1320 36.6700 8.1 -.- 2.0 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.09.24 23:34:37 40.2965 37.9770 14.1 -.- 1.8 -.- YAGCILAR-KOYULHISAR (SIVAS) İlksel
2024.09.24 23:32:32 38.2110 31.0335 13.2 -.- 1.6 -.- CALTI-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2024.09.24 23:20:16 35.0847 33.1910 14.9 -.- 2.4 -.- KIBRIS-TURKELI İlksel
2024.09.24 22:11:17 38.8327 25.8242 4.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.