SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Balya balya paralardan kule diken CHP'liler hakim karşısında! Şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu... İsim isim ranta yol döşeyenler

CHP’de paradan kule skandalına ilişkin dava başladı. Şaibeli paranın merkezinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çekirdek ekibinin olduğu tespit edilirken aralarında eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bulunduğu 22 şüpheli hakkında 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca iddianamede CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının Hazine'ye devredilmesi de talep ediliyor. Peki, uzun bir süre Türkiye'nin gündemine oturan paradan kule skandalında neler yaşandı? İşte isim isim CHP rantından para kulesine yol döşeyenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 11:06 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 11:29
Balya balya paralardan kule diken CHP’liler hakim karşısında! Şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu... İsim isim ranta yol döşeyenler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin uzun bir süre gündeminden düşmeyen CHP'nin paradan kule skandalında hesap vakti geldi çattı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakim karşısına çıkıyor. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Para kuleleri davası başladı



Ayrıca başsavcılık, il başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde toplanan paralarla alınması nedeniyle CHP İl Başkanlığı binasının Hazine'ye devredilmesini istedi. CHP ve satıcı hakkında vergi mevzuatı çerçevesinde gerekli inceleme yapılması amacıyla İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunuldu.

Türkiye'nin gündemine oturan CHP'deki paradan kule skandalı ( Takvim.com.tr / Arşiv)Türkiye'nin gündemine oturan CHP'deki paradan kule skandalı ( Takvim.com.tr / Arşiv)


NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.

Bu görüntüler sonrası birçok CHP'li ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise 'kayıt dışı para' itirafında bulundu. Ancak CHP'deki balya balya kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillendi. Para trafiğinin ana kumanda merkezi ise Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin gündemine oturan CHP'deki paradan kule skandalı ( Takvim.com.tr / Arşiv)Türkiye'nin gündemine oturan CHP'deki paradan kule skandalı ( Takvim.com.tr / Arşiv)

PARADAN KULENİN MİMARI EKREM İMAMOĞLU

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf etti. Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.

Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Fatih Keleş İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz da İmamoğlu İnşaat'ın müdürü... Balya balya paraları taşıyan Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı da ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu tablo ile birlikte şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

İmamoğlunun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBBden gelen 1 milyon TLİmamoğlunun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBBden gelen 1 milyon TL



TEHDİT: 2 MİLYON VERMEZSEN YATIRIMLARIN DURUR

Paradan kule skandalının bir de tehdit boyutu var... İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in "2 milyon vereceksin yoksa yatırımlarını durduruz" diyerek Metin Gül isimli bir müteahhidi tehdit ettiği öğrenildi. 'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, ofise 3 saat boyunca para geldiğini ayrıca kapalı halde iki çantanın daha getirildiğini söyledi. Taşkapan, Fatih Keleş'in paraları not aldığını ifade ederek İBB'den ofise 1 milyon lira geldiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş (Takvim.com.tr / Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş (Takvim.com.tr / Arşiv)

İşte isim isim CHP rantından para kulesine yol döşeyenler...

PARAYI GETİRENLER

FATİH KELEŞ

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun uzun yıllardır danışmanlığını yapıyor.

CHP'nin İBB Meclis üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı da olan Keleş 2021'de baba Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la birlikte Edremit Belediyesi üzerinden Kaz Dağları'nda arsa almıştı.

TUNCAY YILMAZ

CHP'de görevi olmamasına rağmen para sayımına katılan İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'le paraları ofise getiren kişi. İfadesinde 'Fatih ağabey para taşımak için yardım istedi. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum" dedi.

Can Poyraz - Kılıçdaroğlu - Kaftancıoğlu ( Takvim.com.tr / Arşiv)Can Poyraz - Kılıçdaroğlu - Kaftancıoğlu ( Takvim.com.tr / Arşiv)


SAYIMA KATILANLAR

Dönemin yerel yönetimlerden sorumlu CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı. Özgür Nas "Şüpheli" sıfatıyla savcılığa verdiği ifadesinde 'Paranın kaynağını, nasıl temin edildiğini bilmiyorum' dedi.

CAN POYRAZ

Dönemin CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı ve özel kalem müdürü. Savcılık ifadesinde "Parayı Keleş getirdi. Nereden nasıl temin ettiğini bilmiyorum. Euro varsa da ben hatırlamıyorum" dedi.


Turan Taşkın Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)Turan Taşkın Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)

PARAYI VEREN

TURAN TAŞKIN ÖZER

Fatih Keleş'in savcılık ifadesinde "Paraları ondan aldım" diye bahsettiği Turan Taşkın Özer de Beylikdüzü ekibinden. 10 yılda İmamoğlu'nun desteğiyle CHP ilçe başkanlığından milletvekilliğine yükseldi. Özer çağrılmasına rağmen henüz ifade vermeye gitmedi.

Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. Çebi'nin nikahını İmamoğlu kıymıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. Çebi'nin nikahını İmamoğlu kıymıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)



İLÇE BELEDİYELERİNİN ÇANTACILARI

SERKAN ÇEBİ - KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çebi'nin nikâhını Ekrem İmamoğlu kıymıştı.

Onur Öksel (Takvim.com.tr / Arşiv)Onur Öksel (Takvim.com.tr / Arşiv)

ONUR ÖKSEL - ŞİŞLİ

Onur Öksel, dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı. Para sayma görüntülerinde kimliği tespit edilince apar topar izne çıkmıştı. Dün şüpheli sıfatıyla adliyede savcılığa ifade verdi.

Melih Morsünbül (Takvim.com.tr / Arşiv)Melih Morsünbül (Takvim.com.tr / Arşiv)

MELİH MORSÜNBÜL - MALTEPE

Melih Morsünbül Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı. 'Şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Adı Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalına karıştı.

16 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın (solda) eski yardımcısı Melih Morsünbül (sağda) 2022'de gözaltına alınmış, rüşvet ve örgüt üyeliğinden 16 yıla kadar hapsi istenmişti.

Önce paradan kuleleri diktiler sonra birbirlerini sattılar! Kaftancıoğlu cephesinden İmamoğluna ve CHPye tepki: Özgür Özel devreye girdiÖnce paradan kuleleri diktiler sonra birbirlerini sattılar! Kaftancıoğlu cephesinden İmamoğluna ve CHPye tepki: Özgür Özel devreye girdi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! Dünya dakika dakika takip etti: İsrail basını ‘Hesap sordu’ dedi
CHP’deki penaltı kavgasına ‘teknik’ müdahale! Özgür Özel’in bu sözleri İmamoğlu ve Yavaş’a... İç tartışma çıkaran haindir
TikTok fenomeni Kübra Aykut’un teyzesinden şok sözler: Ölmeden bir gün önce...
Başkan Erdoğan NBC News’e konuştu: Ukrayna’nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Yunan basınında Galatasaray ve Osimhen korkusu! İşte o manşetler
Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?
Tek kare iki hain! Haluk Bilginer’den Almanya’da FETÖ’cü buluşması: Bir yanda firari Can Dündar diğer yanda MİT ifşacısı ajan Erk Acarer
CANLI | Lübnan ateş hattı! Hizbullah’tan Mossad’a füze iddiası! Türkiye’den Beyrut’a yardım eli
Avrupa Aslan’ı sahne alıyor! Okan Buruk PAOK maçı 11’ini belirledi
Blinken-İsrail pazarlığı ortaya çıktı! ABD’nin yalancı şahitliği o raporda
Feminist kadın dernekleri şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’a suskun!
HAVA DURUMU | Yaz geri geliyor! Meteoroloji duyurdu! İstanbul 30 dereceyi görecek | 25 Eylül 2024 hava durumu
Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda | İhmaller zinciri: İmza yok bildirim de yok
Fenerbahçe’de sert zirve: Kabul edilemez Mourinho’dan Koç’a söz
Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
SON DAKİKA