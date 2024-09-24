Donald Trump ve Kamala Harris’in yarışı: Hangi şirket kimi destekliyor? Google ve Microsoft şaibesi...

Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım'da yapılacak "Başkanlık" seçimlerine kilitlendi.
Yarış Cumhuriyetçilerin adayı Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı ABD Başkanı Biden'ın yardımcısı Kamala Harris arasında geçecek.
Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım'da yapılacak "Başkanlık" seçimlerine kilitlendi.
Yarış Cumhuriyetçilerin adayı Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı ABD Başkanı Biden'ın yardımcısı Kamala Harris arasında geçecek.
BAĞIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ
Seçim sürecinde adaylara yapılan bağışlar dikkat çekti.
Trump'ın en büyük 5 bağışçısı, "American Airlines (134 bin 174 dolar), Walmart (83 bin 908 dolar), Boeing (82 bin 761 dolar), Lockheed Martin (69 bin 552 dolar) United Airlines, (67 bin 742 dolar)" oldu.
GOOGLE VE MICROSOFT HARRIS'IN YANINDA
Kamala Harris'in en büyük 5 bağışçısı ise, "Google (1 milyon 464 bin 292 dolar), Microsoft (743 bin 045 dolar), Brown & Brown (324 bin 568 dolar), Johnson & Johnson (239 bin 394 dolar) ve Apple (225 bin 390 dolar) oldu.
DİJİTAL TARAFSIZLIK SORGULANIYOR
Teknoloji devleri Google ve Microsoft'un Harris'e yaptıkları yüksek bağışlar dikkat çekti. Şirketlerin orantısız, politik bağışları, internetin tarafsızlığı konusunu yeniden gündeme getirirken yarışa edeceği müdahale sorgulandı.
ELON MUSK TOPA GİRDİ: TARAFSIZ KALMALARI ZOR
ABD'li ünlü milyarder Elon Musk, iki şirketin bağışlarına tepki göstererek şunları söyledi:
"Google ve Microsoft, Demokrat Parti'ye orantısız şekilde bağış yapıyor. İkisi birlikte web tarayıcıları ve arama motorları üzerinde neredeyse %100 kontrol sağlıyor. En iyi niyetle bile hareket etseler, tarafsız kalmaları zor."