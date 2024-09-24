Donald Trump ve Kamala Harris’in yarışı: Hangi şirket kimi destekliyor? Google ve Microsoft şaibesi...

Trump'ın en büyük 5 bağışçısı, "American Airlines (134 bin 174 dolar), Walmart (83 bin 908 dolar), Boeing (82 bin 761 dolar), Lockheed Martin (69 bin 552 dolar) United Airlines, (67 bin 742 dolar)" oldu.

Harris ve Trump'ın bağışçılılar (Quiver Quantitativ, X)

GOOGLE VE MICROSOFT HARRIS'IN YANINDA

Kamala Harris'in en büyük 5 bağışçısı ise, "Google (1 milyon 464 bin 292 dolar), Microsoft (743 bin 045 dolar), Brown & Brown (324 bin 568 dolar), Johnson & Johnson (239 bin 394 dolar) ve Apple (225 bin 390 dolar) oldu.