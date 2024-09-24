



ÖZEL MÜDAHALE: İÇ TARTIŞMA ÇIKARAN HAİNDİR



Her fırsatta "Bu takımın teknik direktörü benim. Teknik direktör penaltı atmaz, en doğru oyuncuya attırır." mesajı veren Özel, ABD yolunda

Ekrem İmamoğlu'nun korsan adaylığını frenleyip Mansur Yavaş'ı yine oyunda tuttu.





"YÜRÜYECEK YOLUMUZ YOK"



ABD dönüşü İmamoğlu ve Yavaş ile bir araya geleceklerini söyleyen Özel, "Ortada bir kriz falan yok. Günü geldiğinde, karar verileceğinde hep birlikte en doğru kararı veririz. Bu konuda Ekrem Bey'le benim, Mansur Bey'le benim ya da Ekrem ve Mansur Bey'in arasında bir çelişki yok. Diyalog kanallarını daha açık tutup hep beraber yol yürümenin ve yürüdüğümüz yolun iktidar yolu olduğunu bütün Türkiye'ye göstermenin zamanı gelmişti. CHP'deki mutabakat, iktidar olma yönündedir, iç tartışmaların hem partiye hem de ülkeye ihanet etme noktasındadır. Bundan sonra bu tip tartışmaları körükleyecek olanlarla bizim yürüyecek bir yolumuz yok." diye konuştu.