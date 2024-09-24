CHP'nin Ankara-İstanbul hattında çıkan karışıklık giderek büyümeye devam ediyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'genel başkanlık' ve 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' yolunda partiyi dizayn çabasına girişirken Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı oyunda tutuyor.
CHP'nin Ankara-İstanbul hattında çıkan karışıklık giderek büyümeye devam ediyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'genel başkanlık' ve 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' yolunda partiyi dizayn çabasına girişirken Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı oyunda tutuyor.
KARŞILIKLI SERT RESTLEŞMELER
Adaylık savaşında Ekrem-Mansur hattında söylemler giderek sertleşemeye başlarken, iki tarafta sağ kolları üzerinden birbirine girdi.
"PROJE ÇOCUK"
Mansur Yavaş'ın özel kalemi "Terör örgütleriyle aynı kareye giren siyasi kalpazan, Avrupa başkentlerinin kapısında kariyer kovalayan proje çocuk" diyerek İmamoğlu'na saydırdı.
"ÜLKEYİ YÖNETECEK POTANSİYEL YOK"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstediği kadar anket yapsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok" diyerek Mansur Yavaş'ı hedef gösterdi.
İMAMOĞLU DAYATMASI
Yavaş'ın "Anketlerde İmamoğlu'ndan daha fazla oy aldığım görülüyor" dediği kulislerde konuşulurken, Ankara'yı kendine engel bilen Ekrem İmamoğlu cephesi de harekete geçti.
İmamoğluna yakınlığıyla bilinen Atilla Sancar, Teyidini aldığım bir bilgidir" diyerek CHP yönetiminin İmamoğlu'nun adaylığını açıklamaya hazır olduğunu söyledi.
KORSAN ADAY İLANI
Öte yandan CHP "İmamoğlu'na siyasi yasak" gündemiyle olağanüstü toplanıyor. Özgür Özel toplantıya ABD'deki temasları nedeniyle iştirak edemeyecek.
Özel'in yokluğunda yapılacak toplantı öncesi Ekremcilerin bir olup "İmamoğlu'nun adaylığı açıklanacak" duyurusu yapması tartışmaları da beraberinde getirdi.
ÖZEL MÜDAHALE: İÇ TARTIŞMA ÇIKARAN HAİNDİR
Her fırsatta "Bu takımın teknik direktörü benim. Teknik direktör penaltı atmaz, en doğru oyuncuya attırır." mesajı veren Özel, ABD yolunda
Ekrem İmamoğlu'nun korsan adaylığını frenleyip Mansur Yavaş'ı yine oyunda tuttu.
"YÜRÜYECEK YOLUMUZ YOK"
ABD dönüşü İmamoğlu ve Yavaş ile bir araya geleceklerini söyleyen Özel, "Ortada bir kriz falan yok. Günü geldiğinde, karar verileceğinde hep birlikte en doğru kararı veririz. Bu konuda Ekrem Bey'le benim, Mansur Bey'le benim ya da Ekrem ve Mansur Bey'in arasında bir çelişki yok. Diyalog kanallarını daha açık tutup hep beraber yol yürümenin ve yürüdüğümüz yolun iktidar yolu olduğunu bütün Türkiye'ye göstermenin zamanı gelmişti. CHP'deki mutabakat, iktidar olma yönündedir, iç tartışmaların hem partiye hem de ülkeye ihanet etme noktasındadır. Bundan sonra bu tip tartışmaları körükleyecek olanlarla bizim yürüyecek bir yolumuz yok." diye konuştu.