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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Eylül 2024 Kandilli son depremler

Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık sismik aktivitelerle karşılaşıyor. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi. Vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 10:01 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 10:01
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Eylül 2024 Kandilli son depremler

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Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alır ve bu durum sık sık sismik aktivitelerin yaşanmasına yol açar. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi, bu da vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. İnsanlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem meydana geldi?" gibi soruların yanıtlarını bulmak için resmi kurumların açıklamalarını ve haber kaynaklarını yakından takip ediyor.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Eylül son depremler listesi

Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 24 Eylül 2024 tarihli son depremler listesi:

15:16:07 - Adana, Saimbeyli (Aksaağaç) - Büyüklük: 1.3, Derinlik: 4.2 km
15:10:52 - Kahramanmaraş, Nurhak (Tatlar) - Büyüklük: 1.9, Derinlik: 7.0 km
15:02:00 - Kahramanmaraş, Göksun (Sırmalı) - Büyüklük: 1.7, Derinlik: 19.6 km
14:55:47 - Kayseri, Sarız (Küçüksöbeçimen) - Büyüklük: 2.2, Derinlik: 5.0 km
14:49:55 - Malatya, Yeşilyurt (Üçgöze) - Büyüklük: 2.0, Derinlik: 7.0 km
14:47:34 - Malatya, Darende (Başdirek) - Büyüklük: 1.8, Derinlik: 7.7 km
14:42:34 - Kahramanmaraş, Elbistan (Armutalan) - Büyüklük: 2.0, Derinlik: 5.0 km
14:39:19 - Kahramanmaraş, Pazarcık (Maksutuşağı) - Büyüklük: 2.4, Derinlik: 3.2 km

Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.

Deprem Anında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Panik yapmadan, daha önce planladığınız güvenli bir alana geçin. Masa altı, sağlam bir mobilya yanı gibi korunaklı yerlere sığının. Eğer dışarıdaysanız, binalardan ve enerji hatlarından uzak durun. Evde ve işyerinde acil durum çantası bulundurun.

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