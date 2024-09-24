Antalya’da son kullanma tarihleri değiştirilmiş ürünler ele geçirildi

Antalya'da son kullanma tarihleri asetonla silinip üzerine yeni tarih ve Rusça etiket basılarak, Rusya'ya ihraç edilmeye hazırlanan 65 bin 662 çikolata, bisküvi ve enerji içeceğine el konuldu.

Son kullanma tarihleri asetonla silinen ürünleri Rusya'ya ihraç edeceklerdi (DHA)

ASETONLA SİLİP TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde bir depoda 65 binden fazla gıda ürünün bulundu. Ürünlerin son kullanma tarihlerinin asetonla silinip 2025 olarak değiştirildiği tespit edildi.

Son kullanma tarihleri asetonla silinen ürünleri Rusya'ya ihraç edeceklerdi (DHA)

58 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Bu ürünlerin Rusça etiketlerle paketlenip ihraç edilmek üzere hazırlandığı ortaya çıktı. Ayrıca depoda kemirgenlerin zarar verdiği ürünler de bulundu. İşletmeye 58 bin lira ceza kesildi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antalya'da 17 ton bozuk tavuk ürünü imha edildi (AA)

TARİHİ GEÇMİŞ TAVUKLARA EL KONULDU

Kepez ilçesinde bir başka denetimde ise, hijyen koşullarına uymayan bir depoda 17 ton tarihi geçmiş tavuk ve tavuk ürünleri ele geçirildi. Bu ürünlerin kıyma yapılarak tekrar piyasaya sürüldüğü belirlendi. Tüm ürünler imha edildi ve işletmeye idari yaptırımlar uygulandı.