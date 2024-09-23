Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ABD’de sevgi seli!

Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitti. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte New York'taki Türkevi'ni ziyaret etti.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, Erdoğan çiftine büyük ilgi gösterdi. Başkan Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

REİS SEVGİSİ BAŞKA

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu için geldiği New York'ta, sevgi seli ile karşılandı. Başkan Erdoğan'ın yarın yapacağı konuşmada İsrail zulmünü dünyaya anlatacağı vurgulandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere önceki akşam ABD'nin New York şehrine indi. Erdoğan ve beraberindekiler, ilk olarak New York'taki Türkevi'ne geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan ve kendilerine sevgi gösteren vatandaşların yanına gitti. Onlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan çifti ve beraberlerindeki heyet, daha sonra Türkevi'ne girdi. Erdoğan, dünkü temasları yoğun geçti. Başkan Erdoğan, ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Ardından ise Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vuçiç ile bir araya geldi. Görüşmelerde, ülkeler arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Erdoğan'ın yarın yapılacak Genel Kurul'da İsrail'in vahşetini dile getireceği kaydedildi. Erdoğan'ın ziyaretinin son gününde ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın heyet başkanları ve eşleri onuruna verilecek resepsiyona katılacağı bildirildi.

İSRAİL'E DUR DENMELİ

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Türkevi'nde görüştü. Erdoğan kabulde, İsrail'in yaptığı katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini belirterek, artık bir dur denmesinin gerektiğini vurguladı.