Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail’in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda (AA)

ERDOĞAN BM'DE İLK GÜN HİTAP EDECEK

190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması beklenen BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de 'Geleceğin Zirvesi' ile açılacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, Erdoğan'ın ilk gün üçüncü sırada söz alacağı kaydediliyor. Erdoğan'ın New York'ta birçok devlet ve hükümet başkanı ile Gazze başta olmak üzere kritik konularda görüşerek fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. Erdoğan'ın ayrıca ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.