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Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail'in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu için yarın New York'a gidiyor. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşecek olan Erdoğan iş insanlarıyla da bir araya gelecek. BM kürsüsünden İsrail'in işlediği insanlık suçlarının yanına kalmaması için dünya ülkelerine çağrı yapacak Başkan Erdoğan, barış için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin barış ve istikrar için şart olduğunu vurgulayacak.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 09:58 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 10:20
Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail’in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda geçmişte yaptığı 13 hitabında dünya meselelerine yönelik 'manifesto niteliğinde' mesajlar vererek doktrin oluşturdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılarak Genel Kurul'a hitap etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılarak Genel Kurul'a hitap etti. (AA)

DÜNYA 5'TEN BÜYÜK
BM'nin reform ihtiyacını 'Dünya beşten büyüktür' ifadesiyle dile getiren Erdoğan, hitaplarında, geçmişte de görmezden gelinen Filistin konusuna parantez açarak dünyaya ders verdi.

Başkan Erdoğan, İsrail'in zulmünü BM Genel Kurulu'nda dünyaya haykırdı!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLAR BEKLENİYOR
Erdoğan'ın 79'uncu BM Genel Kurulu'nda 21'inci yüzyılın en büyük trajedilerinden olan İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne ilişkin vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Türkiye, burada İsrail'e uluslararası baskının artması, Filistin'in BM'ye tam üye olması ve Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması gerektiğinin altını çizecek.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN'İN KURULMASI ŞART
Erdoğan, barış için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin barış ve istikrar için şart olduğunu vurgulayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılarak Genel Kurul'a hitap etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılarak Genel Kurul'a hitap etti. (AA)

SOYKIRIM DAVASI İÇİN ÇAĞRI
Türkiye, Güney Afrika'nın geçen yıl Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine soykırım suçlamasıyla başlattığı davaya müdahil olmak için başvurdu. İsrail'in işlediği insanlık suçlarının yanına kalmaması için dünya ülkelerine bu davaya destek vermeleri yönünde çağrı yapılacak.

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda (AA)Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda (AA)

ERDOĞAN BM'DE İLK GÜN HİTAP EDECEK
190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması beklenen BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de 'Geleceğin Zirvesi' ile açılacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, Erdoğan'ın ilk gün üçüncü sırada söz alacağı kaydediliyor. Erdoğan'ın New York'ta birçok devlet ve hükümet başkanı ile Gazze başta olmak üzere kritik konularda görüşerek fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. Erdoğan'ın ayrıca ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda (AA)Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda (AA)

KKTC'YE AYRI PARANTEZ
Erdoğan, geçen yıl BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tüm devletlerini KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya çağırmıştı. Başkan Erdoğan'ın bu yıl da bu konuya değinmesi bekleniyor.

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