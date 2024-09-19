CHP’li Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak

Oy çokluğu ile (1'e karşı 2 oyla) karar onandı. Muhalif üye tarafından şikâyetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın bulunmaması, mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri gözetilerek kararın bozulması ve tüm sanıkların atılı suçtan beraat etmeleri gerektiği muhalefet şerhinde vurgulandı. Aydar'a aldığı hapis cezasından dolayı siyasi yasak getirildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar yaptığı açıklamada, "Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD'si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş, siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

KADİR AYDAR KİMDİR, ASLAN NERELİ?

Kadir Aydar, 6 Haziran 1988'de Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Ceyhan'da başlayan Kadir Aydar yükseköğrenimini, İstanbul Piri Reis Üniversitesi Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı Bölümü, Çukurova Üniversitesi Yönetim Pazarlama ve Muhasebe Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Başkanlığı görevini yürüten Kadir Aydar 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ceyhan Belediye Başkanı olarak seçildi.