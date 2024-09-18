SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TAKVİM satır satır yazmıştı! Talabani - ABD - PKK ortaklığı terörist itirafında: Süleymaniye Havalimanı'nda örgüt hastanesi

TAKVİM'in mercek altına alıp satır satır yazdığı Talabani - ABD - PKK ittifakı bir kez daha tescillendi. Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'nın sözde karargah sorumlusu, Süleymaniye'de örgüte ait yaralı evinde kaldığını itiraf etti. Bahse konu PKK hastanesinin Süleymaniye Havalimanı'nda olduğu tespit edildi. PKK'lıların Süleymaniye'ye naklini ise Haseke'den kalkan Chinook tipi helikopterlerle ABD sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 13:07 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 13:22
TAKVİM satır satır yazmıştı! Talabani - ABD - PKK ortaklığı terörist itirafında: Süleymaniye Havalimanı’nda örgüt hastanesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Terör örgütü PKK, Süleymaniye'ye kümelendi. Bafel Talabani yönetimindeki KYB kenti adeta yeni Kandil'e çevirdi.

Talabani, PKK'ya askeri ve lojistik destek verip barınma imkanı sağladı. Durum öyle bir vaziyet aldı ki; Süleymaniye PKK'lılar için tedavi üssü haline geldi. Çatışmalarda yaralanan PKK'lılara KYB eliyle profesyonel tıbbi destek sağlandı.


TAKVİM SATIR SATIR YAZDI! TERÖRİSTTEN İTİRAF GELDİ

TAKVİM bu duruma daha önceki haberlerinde dikkat çekmiş, PKK'nın Süleymaniye'de hastane kurup terörist tedavi ettirdiğini satır satır yazmıştı.
PKK'lı terörist Süleymaniye'de örgüt hastanesi olduğunu itiraf ettiPKK'lı terörist Süleymaniye'de örgüt hastanesi olduğunu itiraf etti


Güvenlik güçlerine teslim olan Suriye'nin Tel Tamir bölgesinde PKK/YPG'nin sözde karargah sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Zenda" kod adlı terörist Habibe Y. de Süleymaniye'de PKK'ya ait yaralı evinde kaldığını itiraf etti.

REJİM PASAPORT VERDİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Örgütün üst yönetimi tarafından tedavi için Ürdün'e gönderildiğini ifade eden terörist Habibe Y., Şam rejimi tarafından pasaport verildi. Rejim vasıtasıyla Haseke'ye götürülen itirafçı terörist, 3 ay burada kaldığını belirtti.

Süleymaniye HavalimanıSüleymaniye Havalimanı

PKK'nın sözde sorumlusu Habibe Y.'nin Haseke'den sonraki rotası Süleymaniye oldu. Haseke'deki örgüt sorumlularının ABD askerleriyle yaptığı görüşme sonrası Habibe Y. Chinook tipi helikopterle Süleymaniye Havalimanı'na nakledildi.


SÜLEYMANİYE HAVALİMANI'NDA PKK HASTANESİ

Teröristin, kaldığı yere dair verdiği koordinatlar, yaralı evinin Süleymaniye Havalimanı içinde olduğunu ortaya koydu.

Süleymaniyeyi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYBde iç bölünme baş gösterdiSüleymaniyeyi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYBde iç bölünme baş gösterdi


ANKARA "YAKINDAN İZLİYORUZ" DEYİP BASKIYI ARTIRDI

Süleymaniye'yi yeni Kandil yapma yolunda adımlar atan, PKK/YPG ile dirsek temasında olan Bafel Talabani artık son çıkmazda.

Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar hız kazanırken Ankara, Talabani'ye yönelik baskıyı artırma niyetinde. Güvenlik kaynakları "Süleymaniye civarındaki PKK faaliyetlerini yakından izliyoruz ve olası tehditler ortadan kaldırılıyor" dedi.

TALABANİ'YE UYARI

Talabani'ye "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyiz" uyarısı yapıldı.

Yeni Kandil Süleymaniye! KYByi yaptırım değil operasyon paklar... Fidanın ileri tedbir resti ve ABD - PKK kuklası Bafel TalabaniYeni Kandil Süleymaniye! KYByi yaptırım değil operasyon paklar... Fidanın ileri tedbir resti ve ABD - PKK kuklası Bafel Talabani



Bu bağlamda TAKVİM, KYB'nin Süleymaniye'de PKK ile olan kirli ittifakını mercek altına aldı.

Süleymaniye'de PKK-YPG'li teröristlerin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonrası KYB - PKK ilişkileri gözler önüne serilirdi.

Kubad Talabani hesaba çağrıldı, "Menfaatiniz Türkiye ile işbirliğinde mi, PKK ile işbirliğinde mi? Silkinin ve kendinize gelin" ültimatomu verildi.
ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturduABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu


ABD, TALABANİ - PKK BULUŞMASINI ORGANİZE ETTİ

Bafel Talabani, ABD ve İran desteğini arkasını alırken; ABD'nin maşası PKK ile yakın temas halinde olmaktan kaçınmıyor. Aralık 2022'de ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu.
ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturduABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu


TALABANİ: BEKAMIZ PKK İLE BİRLİK OLMAMIZA BAĞLI

Talabani "Rojava ile ilişkilerimiz elbette devam edecek ve daha da gelişecek. Bekamız birlik olmamıza bağlı" diyerek PKK ile birlik içinde olduklarını duyurdu.

Görüşmenin ardından terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD'li McFarlane ve Bafel Talabani birlikte fotoğraf çekildi.

Şu ifadeleri kullandı:

"KYB lideri Bafel Talabani ve CJTFOIR Komutanı McFarlane ile bölgenin istikrarını korumak için terörle mücadelede ortak çabalar geliştirme konusunda görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bunu genişletmek için çalışıyoruz. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürler"
Talabani ve PYD elebaşı Müslim aynı karedeTalabani ve PYD elebaşı Müslim aynı karede


ABD TALİMAT VERDİ TALABANİ PKK'YA CAN SUYU OLDU

Bafel Talabani, ABD'nin talepleri doğrultusunda Süleymaniye'de PKK'ya imkânlar sunuyor.

HAVAALANI VERDİ, PKK'LILARIN EĞİTİMİNİ SAĞLADI

Talabani Süleymaniye'de PKK'ya Türkiye'ye karşı güvenli bir alan oluşturuyor. Örgütün Süleymaniye Havaalanı'nı kullanmasını sağlıyor. KYB'nin özel kuvvetleri içerisinde PKK'lıların eğitim almasına olanak veriliyor.

PKK'YI SİNCAR'A SOKTU, SÜLEYMANİYE'DE HASTANE TAHSİS ETTİ

Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. KYB'ye yakın Kerkük Valisi, PKK'nın Sincar'a yerleşmesini sağladı.

Süleymaniye'de hastane kuruldu, PKK'ya profesyonel tıbbi destek sağlandı.

ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturduABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu
SADECE IRAK DEĞİL SURİYE'DE DE DESTEK OLUYOR! HELİKOPTER BİLE TAHSİS ETTİ

Talabani PKK'ya sadece Irak'ın kuzeyinde değil Suriye'de de açıktan destek oluyor.

2023 yılı Mart ayında Irak'ın kuzeyinde düşen ve Bafel Talabani'nin verdiği söylenen PKK helikopterinin, Süleymaniye ile Kamışlı arasında personel ve malzeme taşıdığının ortaya çıkması bu durumun en somut örneği.



Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’den Hizbullah’a eş zamanlı siber saldırı! Patlayıcılar nasıl yerleştirildi? Başkan Erdoğan Mikati ile görüştü
Narin Güran’ın ölümünde aile içi ’grup sex’ ve ’çarpık ilişki’ ihtimali! Arif Güran’a ezberletilen senaryo... Çelişen ifade artan muamma
Türk Telekom
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Patlayıcılar nasıl yerleştirildi?
İstanbul’u kana bulayacaktı! Haydar Ali Cuma kod adlı PKK/YPG’li terörist İmad Al-Halaf yakalandı!
Türkiye’de risk var mı? Bakan Uraloğlu’ndan Lübnan’da infilak ettirilen cihazlara ilişkin açıklama
İsrail’in siber suikast geçmişi! O isimleri de cep telefonları ile öldürmüşlerdi
Müge Anlı’daki Hatice Musaoğlu’nu oğlu mu öldürdü? Canlı yayında cinayeti ağzından kaçırdı! Tepkisi dikkat çekti
BUNU YAP 24 BİN TL PROMOSYON AL! Emekli, dul ve yetimlere ek gelir için son 13 gün! En yüksek promosyon veren banka hangisi
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Kadınlar mı daha uzun yaşıyor erkekler mi? O istatistik açıklandı: Zirvedeki ile şaşıracaksınız
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi kaçakçılığına geçit yok! 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi
Uçakta hostese saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’in polisle tartışma görüntüsü ortaya çıktı: Yerler seni koçum
Narin Güran cinayetinde son durum | Amca Salim’in oğlu ifadesinde ne dedi? Histopatoloji raporunda çıktı: Boynunda kanama var
Başkan Erdoğan’dan MYK’da kurmaylarına kılıçlı yemin talimatı: Takipçisi olacağız
SON DAKİKA