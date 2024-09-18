ASELSAN,son yaşanan İsrail'in siber saldırılarının ardından güvenliği artırmak amacıyla yeni ARTComm 5433 V/ UHF-P modelini tanıttı. Yeni el telsizi, akıllı telefonların yeteneklerinin baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyor.

ASELSAN'DAN YENİ TELSİZ ÇIKIŞI

ASELSAN sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yeni elektronik harp korumalı el telsizini duyurdu.

GELİŞMİŞ ÖZELLKİLER VE GÜVENLİK ARTIŞI

Özellikleri arasında kriptolu haberleşme, otomatik telsiz ağı oluşturma ve canlı video aktarımı bulunuyor. ASELSAN, bu teknolojiyle askeri haberleşmede güvenliği ve etkinliği artırmayı planlıyor.