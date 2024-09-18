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İsrail'in siber saldırısı sonrası ASELSAN paylaştı!

Son yaşanan İsrail’in siber saldırıları sonrasında ASELSAN, yerli üretim ARTComm 5433 V/UHF-P modelini tanıttı. Bu gelişmiş telsiz, kriptolu haberleşme, otomatik ağ oluşturma ve canlı video aktarımı gibi özelliklerle güvenliği artırmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 19:18 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 20:35
İsrail’in siber saldırısı sonrası ASELSAN paylaştı!

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ASELSAN,son yaşanan İsrail'in siber saldırılarının ardından güvenliği artırmak amacıyla yeni ARTComm 5433 V/ UHF-P modelini tanıttı. Yeni el telsizi, akıllı telefonların yeteneklerinin baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyor.

ASELSAN'DAN YENİ TELSİZ ÇIKIŞI

ASELSAN sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yeni elektronik harp korumalı el telsizini duyurdu.

GELİŞMİŞ ÖZELLKİLER VE GÜVENLİK ARTIŞI

Özellikleri arasında kriptolu haberleşme, otomatik telsiz ağı oluşturma ve canlı video aktarımı bulunuyor. ASELSAN, bu teknolojiyle askeri haberleşmede güvenliği ve etkinliği artırmayı planlıyor.

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