AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu: Katliam şebekesi savaşı yaymak istiyor

İçerisinde gençler var, bir de 8 yaşında bir kız çocuğu var. Cinayet işlemekte hiçbir sınırı olmadığını gösteriyor. Tabii bunu herkes tartışacaktır. Yani bu çağrı cihazları hangi bir şekilde hacklenerek nasıl böyle bir patlayıcıya dönüşmüş, şimdiden sorgulanıyor. Ellerimizdeki telefonlar, elektronik cihazlar bu açıdan ne kadar güvenlidir. Bunlar nasıl hacklenebiliyor ve insanların yararlanmasına yol açacak şekilde bomba tesiri yapacak şekilde bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu tartışılacaktır.





Savaşın Lübnan'dan İran'a kadar geniş bir alana yayılmasını istiyor. Burada da bunun herhangi bir şekilde İsrail'in savunulmasıyla vesairesiyle ilgisi yok. Tamamen Netanyahu katliam şebekesinin siyasi hesaplarıyla ilgisi var. Cumhurbaşkanımız bu olaylar ilk olduğu andan itibaren kardeşlerimizin direnişini bizim Kurtuluş Savaşımıza benzetmişti. Bunu bazıları eleştirmişti. Ama şimdi bütün bu tabloya bakıldığında Netanyahu katliam şebekesinin savaşı Lübnan'a yayma ve diğer yerlere yayma konusunda sistematik bir faaliyet içerisinde olduğu görüldüğünde Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ne kadar haklı, ne kadar doğru olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Burada ne zaman barış konusunda, barış müzakereleri yürütülürken biliyorsunuz İsrail'in en son noktada Netanyahu şebekesinin Hamas'ın kabul ettiği maddeler karşısında bir direnci var. Hamas burada barışçı onaylama konusunda son derece olumlu bir tutum sergiliyor. Tabi Hamas'ın olumlu bir tutum sergilemesi bu Netanyahu ekibi üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ne zaman ki bu baskı artık uluslararası bir baskıya dönüşmeye başlıyor hemen arkasından Netanyahu şebekesi bir yere saldırarak bu uluslararası baskıyı üzerinden kaldırmaya kalkıyor.