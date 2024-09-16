Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti MYK toplandı. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 16.15'te başladı.

MYK'nın ana gündemini kongre süreci oluşturdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sivil anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Birçok maddede değişiklik olmasına rağmen, sivil anayasa ihtiyaçtan değil bir zorunluluktur.

Ayşenur Ezgi Eygi'yi İsrail güçleri doğrudan hedef aldı.

Anayasanın 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil.

Açıklamanın detayları gelecek...