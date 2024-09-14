Dursun Bu Hayasızca Akın! Küresel sapkınlığa karşı "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş"

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, 15 Eylül'de "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" düzenleyeceklerini belirtti.



Şişli'de bir otelde basın toplantısı düzenlenen Eryılmaz, toplumu tehdit eden LGBT propagandası ve dayatmasına karşı ailelerin katılımıyla Saraçhane'deki Fatih Anıt Parkı'nda toplanarak Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyeceklerini anlattı.

Eryılmaz, LGBT propagandasının yasaklanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının mevzuattan çıkarılması için 150 bin ıslak imza toplandığını ve bu taleplerin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu aktararak, "Toplumun en temel ve doğal birimi olan ailenin korunması, milletimizin bekası, devlet ve toplumun sürdürülebilirliği için elzemdir." dedi.

Güçlü aile yapısını tahrip etmeye yönelik küresel odaklar tarafından saldırılar düzenlendiğini öne süren Eryılmaz, "Emperyalist küresel odaklar, çarpık ve marjinal ilişki biçimlerini birçok araçla dayatmaktadır. LGBT lobilerinin elinde mankurtlaştırılan evlatlarımız, birçok fizyolojik, psikolojik problem ve madde bağımlılıkları ile intihara sürüklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisine değinen Eryılmaz, "Bu organizasyon LGBT dayatmasının uluslararası boyutlara ulaştığının göstergesidir. Kadınlar, biyolojik cinsiyeti erkek olan translar ile aynı kategorilerde yarışmaya mecbur bırakılmıştır. LGBT lobileri, kadın haklarını hiçe saymış, kadın sporcular bu haksız rekabet karşısında isyan etmiştir." diye konuştu.

"DÜNYA AİLE AJANSI" OLUŞTURULMASI TALEBİ

Eryılmaz, dünya genelindeki düşük doğum oranlarının da insanlığın geleceği için bir tehdit olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Endeksi'ne göre Türkiye'nin de 45'inci sırada olduğu ilk 50 ülkenin doğum oranlarının, nüfusun kendini yenileme sınırı olan 2,1 doğum oranının altında kaldığını söyledi.

İsrail'de ise bu oranın 2,92 olduğunu belirten Eryılmaz, "Yüksek doğum oranlarıyla tek başına öne çıkan İsrail'in Filistin'deki aileleri nasıl yok ettiği, tüm dünyanın gözü önünde ne denli vahşi soykırım gerçekleştirdiği apaçık ortadadır." dedi.

Eryılmaz, LGBT propaganda ve dayatmasının yasaklanması, toplumsal cinsiyet kavramlarının mevzuattan çıkarılması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne 18. madde olarak, "Sürdürülebilir Ailenin korunması" hedefinin eklenmesi ve tüm dünya kamuoyunu bilinçlendirmek adına İstanbul merkezli "Dünya Aile Ajansı" oluşturulmasını talep ettiklerini bildirdi.

Serdar Eryılmaz, 15 Eylül'de düzenleyecekleri "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş"ün, dijital platformlarda yürütülen LGBT propagandalarına, cinsiyet değiştirme ameliyatlarına ve çocukların cinsiyet karmaşasına sürüklenmesine karşı bir tepki olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"LGBT propagandasına karşı duran uzmanların mesleki unvanları ellerinden alınmasın, çocuklarımız çizgi filmlerde ve kitaplarda LGBT propagandasına maruz kalmasın, cinsiyetsizleştirme ideolojisi sonucunda parklarımız çocuksuz kalmasın, dijital platformlarda ve sosyal medyada LGBT propagandası son bulsun diye yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz."

Toplantıya, Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TGB İstanbul İl Sekreteri Yakup Büray Yılmaz ve Dünya ÇAKOP'tan Zülal Nebat Uras da katıldı.