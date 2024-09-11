SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri'nden ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma alanında iş birliğine kınama

Dışişleri Bakanlığı ABD ile GKRY arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan yol haritasını kınadıklarını belirterek, "Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan adımlar, ABD’nin Ada'daki tarafsız tutumuna zarar vermekte, Kıbrıs meselesine kalıcı çözüm bulunmasını güçleştirmekte" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 22:37 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 22:53
Dışişleri’nden ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma alanında iş birliğine kınama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dışişleri Bakanlığı ABD ile GKRY arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin imzalanan yol haritasını kınadıklarını belirten açıklamada bulundu.

Dışişleri'nden ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma alanında iş birliğine kınamaDışişleri'nden ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma alanında iş birliğine kınama

Dışişleri Bakanlığı söz konusu anlaşmanın tarafsız tutuma zarar verdiğini belirterek, "ABD ile GKRY arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada belirtilen görüşleri paylaşıyor, KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz.

ABD makamlarınca, geçtiğimiz Haziran ayında GKRY ile stratejik diyalog başlatılacağının açıklanması da dahil, Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD'nin Kıbrıs Adası'na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermekte ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirmektedir.

Bu çerçevede, bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Anavatan ve Garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA