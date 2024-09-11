"100 SENEDİR LAİKLİK İDDİASI OLAN, SEKÜLERLEŞEN BİR TOPLUMDA YAŞIYORUZ" " 100 senedir laiklik iddiasında olan bir toplumda yaşıyoruz" Prof. Dr. Ekrem Demirli , " Üniversiteler, liseler kurmuş ve bunların hepsinin eğitimini modern kurmuş bir yapıda; modernlik, seküler kültür ve laiklik eleştirilemiyor. Ancak gelindiği noktada deniyor ki "Bir dindar bunu nasıl yapar?" ben bunu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.





"LAİK EĞİTİMİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLARI DİNE ÇÖZDÜRMEK İSTİYORLAR"



Sözlerinin devamında, Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine çözdürülmek istediğini vurgulayan Demirli şu ifadeleri kullandı:



"Yapılamayan herhangi bir şey varsa bu dindendir, yapılabilen herhangi bir şey varsa bu da şu eğitimdendir… Bugün sekülarizm, laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine çözdürmeye çalışıyorlar. İslam toplumlarında din başar bir rol oynamıyor ki (sorunların sebebi olsun). Bizim bunları eleştirmemiz gerekirken, tutuyoruz dini eleştiriyoruz. "Din ahlak haline gelsin" deniyor.

Adam bana patates satıyorsa çürük satmasın, domates satıyorsa üçkağıt yapmasın… Sen bunu riske bırakacağına hukukla, siyasetle tedbirini alsana. Aydın yaşadığı çağı eleştiren bir insandır. Modern dünya ve kurumlarını eleştirir. Sen şimdi bunu yapamıyorsun. Sen de bunu eleştirecek donanım ve ciddiyet yok."

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