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Şahan Gökbakar'ın kaç villasına Marmaris Belediyesi'nden akıllara durgunluk veren açıklama! "İçeri giremedik"

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris Turgut Mahallesi Delikyol koyundaki denize sıfır villası kaçak çıktı. Villa için yıkım kararı çıkarken Gökbakar karara itiraz ederek hukuki süreç başlatmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaçak villanın yapı kayıt belgesini iptal ederken 6 Eylül'de son uyarıyı yaptı. Öte yandan CHP'li Marmaris Belediyesi'nden akıllara durgunluk veren bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 21:49 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 22:08
Şahan Gökbakar’ın kaç villasına Marmaris Belediyesi’nden akıllara durgunluk veren açıklama! İçeri giremedik

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Oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki çam ormanı içinde denize sıfır villası kaçak çıktı. Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'ndaki villasının, kaçak olduğu gerekçesi ile yapı kayıt belgesinin iptal edildiği ve Marmaris Belediyesi'ne yıkım kararı gönderildiği öğrenildi.

Şahan Gökbakar'ın kaçak villasıŞahan Gökbakar'ın kaçak villası

CHP'Lİ MARMARİS BELEDİYESİ ŞAHAN'I ÜZMÜYOR
Birinci Derece Sit Alanı'nda kaçak olarak inşa edilen villa için Bakanlıktan yıkım kararı çıktı. Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilerek yapı kayıt belgesi iptal edildi.

Oyuncu Şahan GökbakarOyuncu Şahan Gökbakar

Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve çivi bile çakılamayacağı tespit edildi.

Şahan'ın tüm bu yaptıklarından haberi olan Marmaris Belediyesi, yapılan uyarılara rağmen bu kararı uygulamıyor.

Alınan bilgilere göre, mülkiyeti Şahan Gökbakar'ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait villa ve eklentilerinin yapı kayıt belgeleri, kaçak yapılar nedeniyle 9 Kasım 2022'de Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edildi. Ardından izinsiz faaliyet olması sebebiyle villanın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Marmaris Belediye Başkanlığı da yıkım kararlarının alınması ve yapı ilgilisine yıkım tebligatlarının yapılması için uyarıldı.

Şahan Gökbakarın Marmaristeki kaçak lüks villasına yıkım kararı gönderildiŞahan Gökbakarın Marmaristeki kaçak lüks villasına yıkım kararı gönderildi
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki kaçak lüks villasına yıkım kararı gönderildi

GEREKLİ UYARILAR YAPILDI
Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu'nun 9 Kasım 2022 tarihli iptal kararıyla ilgili mahkemelerden bugüne kadar Bakanlık aleyhine yürütmeyi durdurma veya iptal gibi herhangi bir karar çıkmadı. 6 Eylül 2024'te Marmaris Belediye Başkanlığı'na gönderilen yazı ile Komisyon'un iptal kararı ile ilgili karşı açılan davalarda iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı olmadığı bir kez daha hatırlatıldı.

Ayrıca, yıkım işlemlerinin tesis edilmesi için Marmaris Belediye Başkanlığı bir kez daha uyarıldı. Yıkımın, Marmaris Belediyesi tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda kanun gereği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın gerçekleştirmesi gerektiği hatırlatıldı. Gerekli işlemlerin yasada belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi durumunda nedenine dair bilgi istendi. Sorumluluklarının yerine getirilmesi için gerekli uyarılar yapıldı.

Şahan Gökbakar'ın kaçak villasıŞahan Gökbakar'ın kaçak villası

"İÇERİ GİREMEDİK"
Marmaris Belediyesi söz konusu kaçak yapı ile ilgili açıklama yaparak, "Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bila tarihlerde geçmiş belediye yönetimi döneminde yazılar gelmiş olup, yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı ile söz konusu taşınmaz için alınmış 4 adet yapı kayıt belgeleri iptal edilmiştir. Ancak, yapı kayıt belgelerinin iptaline yönelik açılmış davalar gerekçe gösterilerek geçmiş belediye yönetimi döneminde herhangi bir idari işlem tesis edilmemiştir.

Marmaris Belediyesi kararı uygulamıyorMarmaris Belediyesi kararı uygulamıyor

Şu anki belediye yönetimimiz döneminde Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yalnızca 06.09.2024 tarihinde saat 17.23 itibari ile belediyemiz evrak kayıt sistemine giriş yapan 10390361 sayılı yazı gelmiştir. Söz konusu yazıda, ilgili taşınmaz için alınmış yapı kayıt belgelerinin iptal kararı aleyhine Muğla İdari Mahkemeleri nezdinde yürütmenin durdurulmasına yönelik davalar açıldığı, davaların ilgili mahkemeler nezdinde derdest olduğu, dava süreçlerinde herhangi bir yürütme durdurma kararı veya dava konusu işlemin iptaline karar verilmediği ilgili mer'i mevzuat çerçevesinde işlemlerin idaremiz tarafından yürütülmesi belirtilmiştir.

Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 10390361 sayılı ilgi yazısı gereğince ivedilikle belediyemiz teknik ekiplerimiz ilgili mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işleme esas olmak üzere gerekli teknik inceleme ve tespit için söz konusu taşınmaza gitmiş, ancak bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, taşınmaz etrafının kesici tel örgülerle çevrili olması sebebiyle içeri girememiş, idari işlem tesis edilememiştir. Ancak söz konusu taşınmaza tekrar gidilecek ve üzerinde ilgili meri mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm yasal idari iş ve işlemler tesis edilecektir. Konuya hassasiyetle yaklaştığımızı bildirir, kamuoyuna saygılarımızı sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Şahan Gökbakarın Marmaristeki villası kaçak çıktı: Yıkılacak!Şahan Gökbakarın Marmaristeki villası kaçak çıktı: Yıkılacak!
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villası kaçak çıktı: Yıkılacak!

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