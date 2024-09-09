Esas dertleri Narin Güran değil! Yine aynı güruh yine "İmam Hatipler kapatılsın" sakızı: Organize dezenformasyon sistematik provokasyon
Türkiye yitirdiği minik Narin Güran'a ağlarken kirli mahfiller acı üzerinden rant devşirmeyi amaçladı. CHP fonlu kalemler Narin olayını bağlamından koparıp Kur'an kursları ve İmam Hatip'leri hedef gösterdi, "İmam Hatipler kapatılsın" sakızı yine çiğnendi. Sosyal medyada ise dezenformasyon kazanı kaynadı. Organize bir şekilde asılsız iddiaları yayıldı. Böylelikle esas derdin 'Narin' olmadığı tescillendi. İşte karanlık emeller taşıyan bir 'Narin' provokasyonun anatomisi...