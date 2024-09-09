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CHP'de yasak aşk skandalı! Muharrem Erkek’in danışmanı Ali Mert Taşçıer, asistanla yasak ilişki yaşadı

CHP milletvekili ile evli olan Belediye Başkanı Erkek’in danışmanı Taşçıer, iddiaya göre asistanla yasak ilişki yaşadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
CHP’de yasak aşk skandalı! Muharrem Erkek’in danışmanı Ali Mert Taşçıer, asistanla yasak ilişki yaşadı

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Çanakkale Belediyesi, yasak aşk skandalıyla sarsıldı. Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer'i, göreve gelir gelmez danışman olarak atadı.

İki çocuk babası Taşcıer, iddiaya göre kaldığı lüks otelde Erkek'in asistanı S.S. ile gizli gizli buluşup yasak aşk yaşadı. Vekil Taşçıer, eşinin S.S. ile olan yazışmalarını yakaladı. İlk uçakla Çanakkale'ye gelip belediyeyi bastı. Erkek'in odasında olay çıkardı. Erkek, bunun üzerine Taşcıer'i ve asistanı S.S.'yi tazminatsız işten attı. Ancak Taşcıer, aşk iddialarını yalanladı. "Kendim istifa ettim" açıklaması yaptı.
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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