SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan hizmete alacak! Kocaeli'ne 3 yeni millet bahçesi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne yeni bina

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Yeni Binası açılışını yapacak. Buna göre, Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi vatandaşların hizmetine sunulacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 12:04 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 12:10
Başkan Erdoğan hizmete alacak! Kocaeli’ne 3 yeni millet bahçesi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne yeni bina

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Yeni Binası açılışını yapacak.

X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, açılışı gerçekleştirecek Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin görselleri de yer aldı.


GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ YENİ BİNA
Erdoğan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Yeni Binası'nın açılışına da gerçekleşecek.



İşte hizmete alınacak yeni binanın özelikleri:

• 51 bin 31 metrekare kapalı alan
• 64 poliklinik, 9 ameliyathane odası


• 39 yoğun bakım, 32 acil servis, 26 hemodiyaliz olmak üzere olmak üzere toplam 300 yatak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem! Malatya, Gaziantep, Hatay... Çevre iller sarsıldı
Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i yalanladı! CHP’yi karıştıran 6 maddelik itiraz bildirisi
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti | Bakan Şimşek açıkladı: 2024’te dünyada tek ülkeyiz
En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refah payı gelir mi?
Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki villası kaçak çıktı: Yıkılacak!
Mansur Yavaş’tan Ekremci operasyona ’5’ kardeş! Her bir sözü İmamoğlu’na gönderme: CHP’ye hakarettir deyip adaylık sinyali verdi
İngiltere’de savaş gemisi krizi Rusya paniği: Kraliyet Donanması bitti
Hindistan uçağındaki bomba ihbarı asılsız çıktı! Yolcular kalkış saatini bekliyor
Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu Oktay Kaynarca!
İsrail askerleri tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi kimdi? Nam-ı diğer Ayşe: Kendini Filistin’e desteğe adadı
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ekibini topluyor | Önce Hüseyin Çimşir sonra Şota Arvaledze!
ÇALIŞANA MÜJDE | Tatiller uzuyor esnek mesai geliyor! Yeni Orta Vadeli Program çalışma modellerini gündemine aldı! Neler değişecek?
CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçtu
Ayşenur Ezgi Eygi’yi göz göre göre katlettiler! Görgü tanığı Jonathan Pollack vahşeti anlattı | Dışişleri’nden flaş açıklama
Takvim ne dediyse o! Medina ocak ayında Fenerbahçe’de
SON DAKİKA