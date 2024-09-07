Başkan Erdoğan hizmete alacak! Kocaeli’ne 3 yeni millet bahçesi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne yeni bina

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Yeni Binası açılışını yapacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Yeni Binası açılışını yapacak.
X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, açılışı gerçekleştirecek Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin görselleri de yer aldı.
GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ YENİ BİNA
Erdoğan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Yeni Binası'nın açılışına da gerçekleşecek.
İşte hizmete alınacak yeni binanın özelikleri:
• 51 bin 31 metrekare kapalı alan
• 64 poliklinik, 9 ameliyathane odası
• 39 yoğun bakım, 32 acil servis, 26 hemodiyaliz olmak üzere olmak üzere toplam 300 yatak