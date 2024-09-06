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Narin Güran'a ne oldu? Son sözleri arkadaşının ifadesinde ortaya çıktı: Çok yorgunum

Tüm Türkiye Diyarbakır'dan gelecek güzel haberi bekliyor. 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmalarında 17. güne girildi. Ancak küçük kızdan hala tek bir iz bile yok Onu en son gören 9 yaşındaki kız arkadaşı M. pedagoglar eşliğinde ifade verdi. M. Narin'in “Oyun oynayalım” dediğini, Narin’in de “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek gittiğini anlattı.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 09:12 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 09:30
Narin Güran’a ne oldu? Son sözleri arkadaşının ifadesinde ortaya çıktı: Çok yorgunum

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Türkiye günlerdir Diyarbakır'a kilitlenmiş durumda.

Narin Güran, 21 Ağustos günü kuran kursundan çıktıktan sonra evine gelen ve 'amcama gidiyorum' diye annesi Yüksel Güran'dan izin aldıktan sonra evden ayrıldı.

Narin Güran'a ne oldu?

8 yaşındaki Narin Güran.8 yaşındaki Narin Güran.

Evden ayrıldıktan sonra kuzenleri ve arkadaşlarıyla görüşen Narin'den bir daha haber alınamadı.

Arama çalışmaları 17 gündür aralıksız devam ederken Narin'in kaybolduğu güne ve amcanın tutuklanmasına dair yeni detaylara ulaşıldı.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları ve ifadelerden elde edilen tespitlere göre 21 Ağustos günü 13.50'de camideki kursa gitmek için evden ayrılan Narin, o gün en son 18.47'de görüldü. 19.30'da da ailesi tarafından aranmaya başladı.

Narin'in son görüntüsü.Narin'in son görüntüsü.

43 DAKİKALIK SIR PERDESİ
Narin'in akıbetine dair bütün sırrın da bu 43 dakikada gizli olduğu öğrenildi.

Bölgede en son 18.59'da görülen amcanın tutuklanmasına giden süreç ise çelişkili ifadeleri ve tavırlarıyla başladı.

Narin ile görüntüsü 18.47'de kameralara takılan M. adlı arkadaşı da en son ne konuştuklarını anlattı.

İşte 21 Ağustos günü yaşananlar...

13.50: Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinin önünden ayrıldı.

14.00: 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran'ın evine uğradı. Oradan camiye geçti.

15.05: Camiden çıktı.

15.15: Okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra yakınlarından kimse Narin'i bir daha görmedi.

17.40: Alınan diğer ifadelere göre Narin evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin orada iki kişi tarafından görüldü.

Narin'in anne ve babası.Narin'in anne ve babası.

"ÇOK YORGUNUM"
17.50: Narin büyük amcası Hüseyin'in evine giderek kapıyı çaldı ve kuzenleriyle kapıda görüştü.

18.47: Arkadaşı M. ile karşılaştı. Bu görüşmede kameraların açısında sadece M. vardı. M. psikolog ve pedagoglar eşliğinde dinlendi ve Narin'le görüşmesini anlattı. Anlatımına göre M. Narin'e "Oyun oynayalım" dedi. Narin ise "Çok yorgunum, oynamayalım" diyerek oradan ayrıldı.

18.59: Kamera kayıtlarına göre şüpheli Amca Salim Güran arabasıyla evlerinin önünden ayrılarak okul tarafına doğru gitti.

19.30: Narin ailesi tarafından aranmaya başladı.

Salim Güran.Salim Güran.

AMCA SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Hürriyet'in haberine göre; Aramaların 13. gününde 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'kasten öldürme'den tutuklanan amca Salim Güran, ifadesinde olay günü saat 16.50 ile 19.00 arasındaki köyde neler yaptığını detaylarıyla anlatamadı.

Kamera kayıtları ve ifadelere göre Narin en son 18.47'de görülmüştü. Amca ise bundan 12 dakika sonra 18.59'da bölgede arabasıyla kameralara takılmıştı. Sorulara "Hatırlamıyorum" şeklinde cevaplar verdi. Telefonunu neden kapattığına dair cevapları da çelişkili bulundu. Arabasında yapılan incelemede Narin'in DNA profiline rastlanmıştı. Ancak bu bulguların kan, tükürük veya kusmuk olup olmadığı tespit edilemedi. Tutuklu amcanın telefonunda silinen kayıtların geri getirilmesi için de özel bir yazılım kullanılıyor.

EKİPLER İKİYE AYRILDI
A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, bölgeden son durumu aktardı. Yılmaz, arama ekiplerinin iki ayrı gruba ayrılarak farklı zaman dilimlerine odaklandığını belirtti.

Sosyal medya paylaşımları için de iki farklı ekibin görev yaptığı bilgisine ulaşıldı. O ekipler de sosyal medyada Narin'le ilgili çalışma yürütüyor.

Narin Güran'ın kaçırılma ihtimaline karşı, 81 il valiliği ile sınır kapılarına da bilgi verdiği ortaya çıktı.

Narin Güranın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu? Aileden şoke eden sözler: Salim Güran suçsuzdurNarin Güranın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu? Aileden şoke eden sözler: Salim Güran suçsuzdur
Narin Güran'ın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu? Aileden şoke eden sözler: Salim Güran suçsuzdur

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