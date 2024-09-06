Engin Polat’ın tahliye kararı Nihal Candan’ı umutlandırdı! Mahkemede haykırdı

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023'de 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Nihal Candan

2. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYORLAR

Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 sanık Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Nihal Candan avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi. Candan, adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Tutuklu sanık Bahar Candan ise henüz adliyeye getirilmedi. 4 Eylül Çarşamba günü görülen ilk duruşmada 5 sanığın ifadesinin alınmasının ardından duruşmaya ara verilmişti.