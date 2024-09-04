Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP’li İBB’den ’dostlar alışverişte görsün’ tadında algı çalışması

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) göz yumduğu Vaniköy'deki Boğaz'a nazır kaçak villa için yıkım kararı alındı.

KAÇAK YAPI YIKILIYOR



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mühürlediği kaçak yapı bakanlık koordinesinde yıkılıyor.

Vaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına başlandı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir"







İBB'DEN ALGI ÇALIŞMASI



İstanbul'un 'Boğaz'ına sağlanan hançere göz yuman CHP'li İBB ise kaçak villanın yıkımına 'dostlar alışverişte görsün' tadında bir algı çalışmasıyla müdahil oldu.



Bakanlık ekipleri kepçeyle yıkım yaparken İBB ekipleri iş makinesi kullanmak yerine villa inşaatını balyozla yıkmaya çalıştı.





İstanbul Çevre İl Müdürü Ejder Batur, konuya ilişkin "Kamu kurumları hukuka riayet etmeli. Kaçak yapılaşmayı durdurduk, villayı mühürledik" dedi.



Batur şöyle konuştu:



"İBB HASSAS DAVRANMADI"



Boğaziçi'ni korumaya kollamaya devam edeceğiz!

Tespitlerimize göre eksilen ağaçlar var.





İNŞAAT DURDURULMUŞTU



İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün izin verdiği boğazın çivi bile çakılması yasak olan bölgede inşa edilen villa için sertifikalı yaklaşık 100 ağacın kesildiği ortaya çıkmıştı.



Vakit kaybetmeden söz konusu durum ile ilgili harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapmış olduğu incelemeler neticesinde inşaatın durdurulduğunu açıklamıştı.