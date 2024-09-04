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Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP'li İBB'den 'dostlar alışverişte görsün' tadında algı çalışması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği Vaniköy'deki kaçak inşaatın yıkımına başlandı. İstanbul Çevre İl Müdürü Ejder Batur İBB'nin hassas davranmadığını dile getirerek "Boğaziçi'ni korumaya kollamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İstanbul'un 'Boğaz'ına sağlanan hançere göz yuman CHP'li İBB ise kaçak villanın yıkımına 'dostlar alışverişte görsün' tadında bir algı çalışmasıyla müdahil oldu. Bakanlık ekipleri kepçeyle yıkım yaparken İBB ekipleri iş makinesi kullanmak yerine villa inşaatını balyozla yıkmaya çalıştı.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 08:09 Güncelleme 04 Eylül 2024, 12:03
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP’li İBB’den ’dostlar alışverişte görsün’ tadında algı çalışması

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) göz yumduğu Vaniköy'deki Boğaz'a nazır kaçak villa için yıkım kararı alındı.

KAÇAK YAPI YIKILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mühürlediği kaçak yapı bakanlık koordinesinde yıkılıyor.

Vaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına başlandıVaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına başlandı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir"

Boğaz'daki kaçak villaya göz yuman İBB'den algı çalışması



İBB'DEN ALGI ÇALIŞMASI

İstanbul'un 'Boğaz'ına sağlanan hançere göz yuman CHP'li İBB ise kaçak villanın yıkımına 'dostlar alışverişte görsün' tadında bir algı çalışmasıyla müdahil oldu.

Bakanlık ekipleri kepçeyle yıkım yaparken İBB ekipleri iş makinesi kullanmak yerine villa inşaatını balyozla yıkmaya çalıştı.


İstanbul Çevre İl Müdürü Ejder Batur, konuya ilişkin "Kamu kurumları hukuka riayet etmeli. Kaçak yapılaşmayı durdurduk, villayı mühürledik" dedi.

Batur şöyle konuştu:

"İBB HASSAS DAVRANMADI"

Boğaziçi'ni korumaya kollamaya devam edeceğiz!

Tespitlerimize göre eksilen ağaçlar var.


İNŞAAT DURDURULMUŞTU

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün izin verdiği boğazın çivi bile çakılması yasak olan bölgede inşa edilen villa için sertifikalı yaklaşık 100 ağacın kesildiği ortaya çıkmıştı.

Vakit kaybetmeden söz konusu durum ile ilgili harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapmış olduğu incelemeler neticesinde inşaatın durdurulduğunu açıklamıştı.

Vaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına başlandıVaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına başlandı

Bakanlık açıklaması şu ifadelere yer verilmişti:

İstanbul Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Villanın yapıldığı bölgenin eski ve yeni hali.Villanın yapıldığı bölgenin eski ve yeni hali.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, "İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Vaniköy'deki talan sonrası CHP'li İBB'den belge oyunuVaniköy'deki talan sonrası CHP'li İBB'den belge oyunu



CHP'Lİ İBB'NİN BELGE OYUNUNU TAKVİM.COM.TR BOZDU

Öte yandan CHP'li İBB, kaçak villa skandalının ayyuka çıkması sonrası sistematik bir yalan süreci başlattı.

16 Ağustos'da suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan İBB'nin aslında denetimden sonra suç duyurusunda bulunduğu (22 Ağustos) belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'nün denetiminin ardından, İBB aceleyle geriye dönük bir yapı tadilat tutanağı oluşturduğu, tutanakta yer alması gereken birçok detayın ise eksik olması dikkat çekti.

CHP'li İBB'nin belge oyununu Takvim.com.tr deşifre etti.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE: GÖZ YUMMAK İHANET ETMEK DEMEKTİR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata ilişkin, "Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanının sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir." dedi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alanın, kentin nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında geldiğini belirtti.

Ancak Vaniköy'den gelen görüntülerin, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanının sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır."

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN: KORKUNÇ BİR TALANA İMZA ATILIYOR

Eski Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen "Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da" dedi.

Türkmen'in açıklamaları şu şekildeydi:

Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı. Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün. Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy'de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin.

İBB AÇIKLAMA YAPTI: İNŞAAT SAHASI MÜHÜRLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vaniköy'de orman arazisi içindeki villayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy'de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili 16 Ağustos 2024 Cuma günü işlem yaptı. Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili, yapı tatil tutanağı düzenledi. Kaçak yapılar yıkıldı. İnşaat sahası mühürlendi. İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy'de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili 16 Ağustos 2024 Cuma günü işlem yaptı. Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili ,yapı tatil tutanağı düzenledi. Kaçak yapılar yıkıldı. İnşaat sahası mühürlendi. İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi." denildi.

Söz konusu tutanakSöz konusu tutanak

16 AĞUSTOS TARİHİNDE TUTANAK DÜZENLENDİ

Açıklamanın devamında "Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır.Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir.Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir.Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir.Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup, mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

YALAN BELGELENDİ

Ancak İBB'nin iddia ettiğinin aksine 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıkmıştı.

Boris BorisenkoBoris Borisenko

KAÇAK VİLLANIN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Kaçak vilanın Rus oligark Roman Abramoviç'in Türkiye temsilcisi olduğu öğrenilen Boris Borisenko'ya ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Borisenko'nun İBB'nin tartışmalara neden olan Paris gezisine sponsor olduğu da öne sürüldü.

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