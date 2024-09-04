Bakanlık paylaştı! CHP’li İBB görmezden gelmişti! Vaniköy’deki kaçak villanın yıkımına başlandı

Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan kaçak villa Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Villa ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan kaçak villa Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Villa ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
YIKIMI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK
İBB'nin görmezden geldiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mühürlediği 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki villanın kaçak eklentilerinin yıkımının İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde bugün gerçekleştirileceği öğrenildi.
YIKIM BAŞLADI
Bakanlığa ait ekipler villadaki 3 adet 2 katlı, 4 adet 1 katlı yapının yıkımına başladı.
İNŞAAT DURDURULMUŞTU
İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün izin verdiği boğazın çivi bile çakılması yasak olan bölgede inşa edilen villa için sertifikalı yaklaşık 100 ağacın kesildiği ortaya çıkmıştı. Vakit kaybetmeden söz konusu durum ile ilgili harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapmış olduğu incelemeler neticesinde inşaatın durdurulduğunu açıklamıştı.
Bakanlık açıklaması şu ifadelere yer verilmişti:
İstanbul Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, "İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE: GÖZ YUMMAK İHANET ETMEK DEMEKTİR
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata ilişkin, "Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanının sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir." dedi.
Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alanın, kentin nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında geldiğini belirtti.
Ancak Vaniköy'den gelen görüntülerin, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Kabaktepe, şöyle devam etti:
"Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanının sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır."
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN: KORKUNÇ BİR TALANA İMZA ATILIYOR
Eski Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen "Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da" dedi.
Türkmen'in açıklamaları şu şekildeydi:
Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı. Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün. Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy'de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin.
İBB AÇIKLAMA YAPTI: İNŞAAT SAHASI MÜHÜRLENDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vaniköy'de orman arazisi içindeki villayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy'de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili 16 Ağustos 2024 Cuma günü işlem yaptı. Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili, yapı tatil tutanağı düzenledi. Kaçak yapılar yıkıldı. İnşaat sahası mühürlendi. İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy'de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili 16 Ağustos 2024 Cuma günü işlem yaptı. Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili ,yapı tatil tutanağı düzenledi. Kaçak yapılar yıkıldı. İnşaat sahası mühürlendi. İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi." denildi.
16 AĞUSTOS TARİHİNDE TUTANAK DÜZENLENDİ
Açıklamanın devamında "Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır.Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir.Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir.Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir.Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup, mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.
YALAN BELGELENDİ
Ancak İBB'nin iddia ettiğinin aksine 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıkmıştı.
KAÇAK VİLLANIN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI
Kaçak vilanın Rus oligark Roman Abramoviç'in Türkiye temsilcisi olduğu öğrenilen Boris Borisenko'ya ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Borisenko'nun İBB'nin tartışmalara neden olan Paris gezisine sponsor olduğu da öne sürüldü.