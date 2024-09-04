Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geldi! Ankara’da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret

"MISIR, TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLECEK STRATEJİK BİR ÜLKE"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer yaptığı değerlendirmede, iki ülke ilişkilerin yaklaşık 1 yıl önce normale döndüğünü, ilişkilerin olumlu seyretmesinin iş dünyasına güven verdiğini söyledi.

Denizer, Mısır'da 2007 yılından beri Türk yatırımlarının olduğunu dile getirerek, "Bu yatırımlar her sene artarak devam ediyor. Mısır'daki yatırımlarımız 3 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Önümüzdeki sene içerisinde de 500 milyon dolarlık yeni yatırım öngörülüyor. Mısır'da istihdamımız 100 bin kişiye ulaştı. Bu önemli bir rakam. Siyasi olarak ilişkilerin daha da artması pozitif bir ayrımcılık sağlar." dedi.

Denizer, Mısır'ın hem enerji hem de işçilik maliyetleri açısından avantajlı bir ülke olduğu kaydederek, "Mısır, Türkiye'nin ikinci üretim üssü olabilecek stratejik bir ülke. Kuzey Afrika'da en büyük partnerimiz. Aynı zamanda en fazla ticaret hacmine sahip olduğumuz ülkelerden. Ayrıca enerji harici hala sanayi ürünlerinde cari fazla verdiğimiz ülke." diye konuştu.