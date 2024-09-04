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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'ya geldi! Ankara'da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret

Normalleşme adımları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi Ankara'ya geldi. Ziyaret hem 12 yıl sonra ilk kez olması hem de Sisi’nin ilk ziyareti olması bakımından önem taşıyor. Beştepe’de yapılacak görüşmenin ana gündem maddesi Gazze’deki son durum olacak. Öte yandan Türkiye-Mısır arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması konusunda birtakım işbirlikleri bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 11:09 Güncelleme 04 Eylül 2024, 13:59
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geldi! Ankara’da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Esenboğa Havalimanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da


Söz konusu ziyaret, Sisi'nin Türkiye'ye ilk ziyareti olması bakımından önem taşıyor. Sisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlenecek.



YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'NİN İLK TOPLANTISI

Ziyaret kapsamında, Başkan Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.


Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.



Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir teatisinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.


"MISIR, TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLECEK STRATEJİK BİR ÜLKE"
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer yaptığı değerlendirmede, iki ülke ilişkilerin yaklaşık 1 yıl önce normale döndüğünü, ilişkilerin olumlu seyretmesinin iş dünyasına güven verdiğini söyledi.

Denizer, Mısır'da 2007 yılından beri Türk yatırımlarının olduğunu dile getirerek, "Bu yatırımlar her sene artarak devam ediyor. Mısır'daki yatırımlarımız 3 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Önümüzdeki sene içerisinde de 500 milyon dolarlık yeni yatırım öngörülüyor. Mısır'da istihdamımız 100 bin kişiye ulaştı. Bu önemli bir rakam. Siyasi olarak ilişkilerin daha da artması pozitif bir ayrımcılık sağlar." dedi.

Denizer, Mısır'ın hem enerji hem de işçilik maliyetleri açısından avantajlı bir ülke olduğu kaydederek, "Mısır, Türkiye'nin ikinci üretim üssü olabilecek stratejik bir ülke. Kuzey Afrika'da en büyük partnerimiz. Aynı zamanda en fazla ticaret hacmine sahip olduğumuz ülkelerden. Ayrıca enerji harici hala sanayi ürünlerinde cari fazla verdiğimiz ülke." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN 14 ŞUBAT'TA MISIR'I ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. 12 yıl sonra ilk kez gerçekleşen Mısır ziyaret sonrası şimdi de gözler Sisi'nin Türkiye ziyaretine çevrildi.

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