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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı: Külliye'de resmi tören

Normalleşme adımları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Sisi'yi havalimanında karşıladı. Külliye'de de resmi tören düzenlendi. Sisi "Ziyaretim yeni bir dostluk başlatma iradesini yansıtıyor" dedi. Ziyaret hem 12 yıl sonra ilk kez olması hem de Sisi’nin ilk ziyareti olması bakımından önem taşıyor. Beştepe’de yapılacak görüşmenin ana gündem maddesi Gazze’deki son durum olacak. Türkiye-Mısır arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması konusunda birtakım işbirlikleri bekleniyor.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 11:09 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 15:06
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı: Külliye’de resmi tören

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Esenboğa Havalimanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Külliye'de resmi tören ile karşılandı


"ZİYARETİM DOSTLUK İRADESİNİ YANSITIYOR"

Söz konusu ziyaret, Sisi'nin Türkiye'ye ilk ziyareti olması bakımından önem taşıyor.

Sisi havalimanında verdiği ilk demeçte "Bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki Kahire ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor" dedi.

"ŞÜKRAN ASKER"

Sisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Mısır Cumhurbaşkanı tören kıtasına "ŞÜKRAN ASKER" diye seslendi.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Sisi'yi havalimanında karşıladıBaşkan Erdoğan, Sisi'yi havalimanında karşıladı

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'NİN İLK TOPLANTISI

Ziyaret kapsamında, Başkan Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da


Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Sisi ʺZiyaretim yeni bir dostluk başlatma iradesini yansıtıyorʺ dediSisi ʺZiyaretim yeni bir dostluk başlatma iradesini yansıtıyorʺ dedi

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir teatisinde bulunulacak.

Başkan Erdoğan Sisi görüşmesinden ilk görüntüler!

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
Toplantı kapsamında savunma, enerji, turizm, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında yaklaşık 20 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor. Bu anlaşmalarla iki ülke arasında 10 milyar doları bulan ticaret hacminin ilk planda 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Sisi ve Başkan ErdoğanSisi ve Başkan Erdoğan

"MISIR, TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLECEK STRATEJİK BİR ÜLKE"
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer yaptığı değerlendirmede, iki ülke ilişkilerin yaklaşık 1 yıl önce normale döndüğünü, ilişkilerin olumlu seyretmesinin iş dünyasına güven verdiğini söyledi.

Denizer, Mısır'da 2007 yılından beri Türk yatırımlarının olduğunu dile getirerek, "Bu yatırımlar her sene artarak devam ediyor. Mısır'daki yatırımlarımız 3 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Önümüzdeki sene içerisinde de 500 milyon dolarlık yeni yatırım öngörülüyor. Mısır'da istihdamımız 100 bin kişiye ulaştı. Bu önemli bir rakam. Siyasi olarak ilişkilerin daha da artması pozitif bir ayrımcılık sağlar." dedi.

Denizer, Mısır'ın hem enerji hem de işçilik maliyetleri açısından avantajlı bir ülke olduğu kaydederek, "Mısır, Türkiye'nin ikinci üretim üssü olabilecek stratejik bir ülke. Kuzey Afrika'da en büyük partnerimiz. Aynı zamanda en fazla ticaret hacmine sahip olduğumuz ülkelerden. Ayrıca enerji harici hala sanayi ürünlerinde cari fazla verdiğimiz ülke." diye konuştu.

Başkan Erdoğan ve SisiBaşkan Erdoğan ve Sisi

BAŞKAN ERDOĞAN 14 ŞUBAT'TA MISIR'I ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. 12 yıl sonra ilk kez gerçekleşen Mısır ziyaret sonrası şimdi de gözler Sisi'nin Türkiye ziyaretine çevrildi.

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