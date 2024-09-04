Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı: Külliye’de resmi tören

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Esenboğa Havalimanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.
"ZİYARETİM DOSTLUK İRADESİNİ YANSITIYOR"
Söz konusu ziyaret, Sisi'nin Türkiye'ye ilk ziyareti olması bakımından önem taşıyor.
Sisi havalimanında verdiği ilk demeçte "Bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki Kahire ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor" dedi.
"ŞÜKRAN ASKER"
Sisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Mısır Cumhurbaşkanı tören kıtasına "ŞÜKRAN ASKER" diye seslendi.
Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.