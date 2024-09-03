Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Ankara’da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret

Görüşmede Türkiye 'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların artırılmasına dönük çabalar konuşulacak. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, İran'ın misilleme beklentisi ve Orta Doğu'da artan gerilim de iki liderinde gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor.

MASADA HANGİ KONULAR VAR? Erdoğan ve Sisi görüşmesinin en önemli konularından biri Gazze'deki son durum olacak.

Türkiye ve Mısır arasında 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda iş birliğinin artırılması konuşulacak.

HANGİ ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE?

LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra; sağlık, turizm ve savunma sanayiinde iş birliği gündemde olacak. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde 20 bin öğrencisi var. Her iki ülke de üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında çalışmaları artırıcı yöndeki çabalar ele alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN 14 ŞUBAT'TA MISIR'I ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. 12 yıl sonra ilk kez gerçekleşen Mısır ziyaret sonrası şimdi de gözler Sisi'nin Türkiye ziyaretine çevrildi.