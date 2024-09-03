PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor! Ankara'da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret

Normalleşme adımları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi yarın Türkiye’ye gelecek. Ziyaret hem 12 yıl sonra ilk kez olması hem de Sisi’nin ilk ziyareti olması bakımından önem taşıyor. Beştepe’de yapılacak görüşmenin ana gündem maddesi Gazze’deki son durum olacak. Öte yandan Türkiye-Mısır arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması konusunda birtakım işbirlikleri bekleniyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 11:09 Güncelleme 03 Eylül 2024, 11:09
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Ankara’da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a yaptığı ziyaretin ardından gözler Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Ankara ziyaretine çevrilmişti.

Tam 12 yıl sonra Mısır'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret yarın gerçekleşecek.

Ayrıca söz konusu ziyaret, Sisi'nin Türkiye'ye ilk ziyareti olacak.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Erdoğan ve Sisi görüşmesinin en önemli konularından biri Gazze'deki son durum olacak.

Görüşmede Türkiye'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların artırılmasına dönük çabalar konuşulacak. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, İran'ın misilleme beklentisi ve Orta Doğu'da artan gerilim de iki liderinde gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor.

İLK TOPLANTI
Ziyaret kapsamında, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi, Cumhurbaşkanları başkanlığında ilk toplantısını yapacak.

Türkiye ve Mısır arasında 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda iş birliğinin artırılması konuşulacak.

HANGİ ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE?
LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra; sağlık, turizm ve savunma sanayiinde iş birliği gündemde olacak. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde 20 bin öğrencisi var. Her iki ülke de üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında çalışmaları artırıcı yöndeki çabalar ele alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN 14 ŞUBAT'TA MISIR'I ZİYARET ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. 12 yıl sonra ilk kez gerçekleşen Mısır ziyaret sonrası şimdi de gözler Sisi'nin Türkiye ziyaretine çevrildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin düşüş! İşte ekonomistlerden ilk yorum
Türkiye’nin üzerine çöken 5. kol gölgesi! Kılıç çeken teğmenler ve Post Truth Atatürkçüler... Amaç iç kalede gedik, niyet vesayet
HESAPLAR DEĞİŞTİ | TÜİK enflasyonu açıkladı SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! İşte kalem kalem yeni maaşlar
MİT’ten MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağına operasyon! Siyonist finans trafiği deşifre oldu... Casus Liridon Rexhepi tutuklandı
Fenerbahçe’de 6 isim UEFA’da kadro dışı!
MEMURA ENFLASYON FARKI | Memura Ocak’ta yüzde 15.41’lik zam! İşte meslek meslek yeni maaş hesaplaması
EVLENECEKLERE 48 AY VADELİ 2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL! Evlilik kredisinde yeni dönem! O iller de proje kapsamına alındı
İtalya’daki lüks yat faciasında derin şüphe! Otopsi sonuçları ortaya çıktı: Batmaz denilen Bayesian nasıl battı?
Medina’dan Fenerbahçe resti! İşte o sözler
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı | Bakan Tunç’tan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti
AK Parti’de değişim başlıyor! Gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da
Merkez Bankası’nın Türk Lirası’na dönüşüm adımı sonuç verdi! TL’nin payı en yüksek seviyeye çıktı
HAVA DURUMU | Ankara ve İstanbul’a kuvvetli yağış alarmı! Meteoroloji saat verdi | Bugün hava nasıl olacak?
Victor Osimhen İstanbul’da! Dikkat çeken Mertens detayı
Netanyahu’dan ateşkes isteyen İsrailli protestoculara Phiadelphia resti! Ebu Ubeyde’den net cevap: Ancak tabutları gelir
SON DAKİKA