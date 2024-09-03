AK Parti’de değişim başlıyor! Gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da

AK Parti'de değişim olacağı, yorulanın kenara çekileceği ve 31 Mart'taki tablonun muhasebesinin yapılacağı büyük kongre için geri sayım başladı.

AK Parti'nin 211. MKYK toplantısı bugün Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşecek. Erdoğan'ın toplantıda kongre sürecini başlatması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre toplantıda Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, il ve ilçe atama ve görevlendirmelerindeki son durum ile kongre hazırlıklarına ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak, kongre sürecine ilişkin takvimi anlatacak.

Hazırlanan taslak takvime göre, süreç eylül ayının son haftası ya da ekim ayının başında mahalle ve köylerde yapılacak delege seçimleriyle başlayacak. Ardından kasım ayı başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerin kongreleri gerçekleşecek.

2025 başında il kongrelerinin tamamlanması, mayıs ayında ise 8. Olağan Büyük Kongre'nin yapılması planlanıyor.