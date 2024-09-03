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AK Parti'de değişim başlıyor! Gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK'da

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. MKYK'da AK Parti'nin 8'nci büyük olağan kongre kararının alınması bekleniyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 08:17 Güncelleme 03 Eylül 2024, 08:54
AK Parti’de değişim başlıyor! Gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da

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AK Parti'de değişim olacağı, yorulanın kenara çekileceği ve 31 Mart'taki tablonun muhasebesinin yapılacağı büyük kongre için geri sayım başladı.

AK Parti'nin 211. MKYK toplantısı bugün Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşecek. Erdoğan'ın toplantıda kongre sürecini başlatması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre toplantıda Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, il ve ilçe atama ve görevlendirmelerindeki son durum ile kongre hazırlıklarına ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak, kongre sürecine ilişkin takvimi anlatacak.

AK Parti'de değişim başlıyor!

Hazırlanan taslak takvime göre, süreç eylül ayının son haftası ya da ekim ayının başında mahalle ve köylerde yapılacak delege seçimleriyle başlayacak. Ardından kasım ayı başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerin kongreleri gerçekleşecek.

2025 başında il kongrelerinin tamamlanması, mayıs ayında ise 8. Olağan Büyük Kongre'nin yapılması planlanıyor.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan



Özellikle nüfusu 100 bin üzeri olan il ve ilçelerde kongrelerde daha katılımcı, delegelerin kanaatlerinin alındığı, öğleden önce merkez seçimin olacağı, öğleden sonra geniş istişarelerin yapılacağı bir yol izlenecek. MYK üyeleri büyükşehirlerdeki kongrelere katılacak. MKYK'daki değişim inisiyatifi Erdoğan'da olacak. Erdoğan İstanbul ve Ankara il kongrelerine katılacak.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan


11 KONGRE YAPILDI
AK Parti, kurulduğundan itibaren dördü olağanüstü, yedisi olağan olmak üzere toplam 11 kongre yaptı. AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni, 59. Hükümet'in kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYKBaşkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK

KADRO YENİLENECEK
AK Parti son olağan kongresini 24 Mart 2021'de son olağanüstü kongresini ise Ekim 2023'te gerçekleştirmişti. 2025 yılında yapılacak büyük kongrenin belde, ilçe, illerde ilkbahara kadar tamamlanmasının ardından Mayıs 2025 yılında olağan kongreye gidilmesi bekleniyor. Büyük kongre 31 Mart seçimlerinin ardından yapılması beklenen değişimin de işaret fişeği olacak. Kongrelerde parti kadrolarında değişime gidilmesi bekleniyor.

Kongre kararının alınması ile olağan kongre süreci işletilecek. Belde, ilçe, il ve büyük kongre yapılacak. Ramazan bayramına kadar il kongrelerinin tamamlanması mayıs 2025'te ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. 110 üyeden oluşan MKYK'daki değişim kararını Erdoğan verecek.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

"YORULAN KENARA ÇEKİLSİN, MİLLETE HİZMETİN ÖNÜNE ENGEL OLMASIN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Ağustos'ta partisinin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada da "Anlayışla özeleştirimizi samimiyetle yapıyor, nerede eksiğimiz varsa hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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