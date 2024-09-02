Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Polis şehir eşkıyasını arıyor

Saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaşanan saldırıyı kınadı

BAKAN TUNÇ'TAN KINAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekiplerinin, tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

Bu arada, İşçimen'e yönelik saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, restoranın otoparkından çıkan İşçimen'in aracından inerek arkadan gelen arabaya doğru gitmesi, araçtakilerle tartışması, ardından arabadan inen bir kişinin İşçimen'e saldırarak darbetmesi yer alıyor. Olayı görenlerin müdahale ederek saldırganı engellemeye çalışması da görüntüde bulunuyor.