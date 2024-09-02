Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Polis şehir eşkıyasını arıyor

Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına binen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında arkadaki aracın sürücüsü tarafından kabusu yaşadı.
Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına binen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında arkadaki aracın sürücüsü tarafından kabusu yaşadı.
DEFALARCA YUMRUKLANDI
Gişe sırasında bekleyen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen kornaya basan sürücüyü uyarmak istediği esnada defalarca yumruklandı.
Saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.
BAKAN TUNÇ'TAN KINAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."
HER YERDE ARANIYOR
Polis ekiplerinin, tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.
Bu arada, İşçimen'e yönelik saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, restoranın otoparkından çıkan İşçimen'in aracından inerek arkadan gelen arabaya doğru gitmesi, araçtakilerle tartışması, ardından arabadan inen bir kişinin İşçimen'e saldırarak darbetmesi yer alıyor. Olayı görenlerin müdahale ederek saldırganı engellemeye çalışması da görüntüde bulunuyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisi üzerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti. İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İKİNCİ HAYATIMI YAŞIYORUM
Öte yandan sehir eşkıyalarının hedefi olan Savcı İşçimen, dehşet anlarını anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, 2021 yılından bu yana nefes borusundaki rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü anlatan İşçimen "Nefes borum kesildi. İki kere kalbim durdu. İkinci hayatımı yaşıyorum. Cuma günü hastaneden çıkmıştım. Bir yakınım maça gelir misin? diyerek davet üzerine gittim." dedi.
HASTA OLDUĞUMU SÖYLEDİM 'GEBER' DEDİ
3 yıldır sosyal ortamlarda bulunmadığı belirten İşçimen şunları kaydetti:
"Gece yarısı maç bitimi otoparktan aracımı aldım. Gece 12'de otopark görevlileri Z raporu aldıklarını beklememiz gerektiğini söylediler. Bariyerin açılmasını bekliyordum. Arkadaki aracın sürücüsü sürekli kornaya basıp küfürler ediyordu. Sonra da arabama çarptı. Küfür ediyordu. Yanına gidip terbiyeli olmasını söyledim. Savcı olduğumu söyledim, küfür etmeye devam etti. Hasta olduğumu söyledim 'geber' dedi. Acımasızca vurdu. Taksicilere sığındım. Başıma çok sayıda darbe aldım. Anadolu Başsavcılığı yakalama kararı çıkarmış"
SAVCI İŞÇİMEN FETÖ İLE MÜCADELE ETMİŞTİ
FETÖ'nün darbe girişimi tüm hızıyla sürdüğü saatlerde cuntacılar hakkında soruşturma başlatıp yakalama kararı vererek ilk adımı atan, Ankara Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen, 15 Temmuz'da 3 ayrı canlı yayına bağlanarak, cuntacılar hakkında soruşturma başlatıldığını ve yakalama kararı verildiğini açıklayan tek isim olmuştu. İşçimen'in başında olduğu süre boyunca Anayasal Büro'da, 20'si darbe girişimine ilişkin olmak üzere toplam 69 ayrı FETÖ davası açılmıştı.