OVP nedir, içeriğinde neler var? 2024 Eylül OVP ne zaman açıklanacak? Orta Vadeli Program ne anlama geliyor?

Türkiye'nin ekonomik geleceğini şekillendirecek Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın verdiği tarihle yeniden gündeme geldi. OVP, devletin ekonomik hedeflerini ve stratejilerini belirleyen bir yol haritasıdır ve bu yılki program, ülkenin ekonomik kalkınma planlarını içerecek. İşte detaylar...

6 Eylül 2021 yılında yayımlanan OVP verileri örneği

🔍 OVP NEDİR?

Orta Vadeli Program (OVP), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen bir bütçe hazırlık sürecidir. 5018 sayılı Kanun uyarınca, Bakanlar Kurulu bu programı Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kabul etmektedir. 📊📈