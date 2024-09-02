SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni müfredat açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların açılmasına kısa bir süre kala yeni müfredat hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin, "Müfredat ağır olmakla eleştiriliyordu, sadeleştirdik" ifadelerini kullanırken yeni müfredatın birinci ve dokuzuncu sınıflara uygulanacağını söyledi. Türkiye'deki Fransız okullar hakkında da açıklama yapan Tekin, "'6 ay içinde uluslararası sözleşme imzalama noktasına gelmiş olacağız' dediler. Sözleşme imzalanana kadar öğrenci kaydına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Peki yeni müfredatta neler var? 2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğrencileri ve öğretmenleri neler bekliyor? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 12:33 Güncelleme 02 Eylül 2024, 13:45
2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yeni müfredat açıklaması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatla ilgili Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamaları şöyle:

YENİ EĞİTİM MÜFREDATI
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli beceri temelli bir model. Müfredat ağır olmakla eleştiriliyordu, sadeleştirdik. Toplumsal yapımızın ihtiyaç duyduğu bir müfredat oldu. Birinci sınıf yeni müfredat ve kitaplara sahip olacak. Diğer sınıflar eski müfredata devam edecek. 9 Eylül günü inşallah bu kitaplarımız sınıflarımızda olacak.

Yeni müfredat açıklaması

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM
Tekrar bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Büyük bir felaket atlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmalarımız başlamıştı. Biz de devam ettirdik. Şu anda bakanlık merkez teşkilatında öncelikle yıkılan dersliklerin inşaatı konusunda bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Cumhurbaşkanımızın talimatı 6 Şubat öncesinden fazla derslik sayına ulaşmamızdı. Önümüzdeki hafta son durum değerlendirmemizde ben size bir iki rakam vereyim. Bunlar önemli rakamlar benim açımdan. Bu 11 ilimizde toplam 9 bin 935 derslik kullanılamayacak durumda. Hafif hasarlı ve onarımlarla devam edecek olanları hemen hemen tamamladık.9 bin 935 dersliğin yerine 19 bin 894 derslik inşa edilecek. 6 Şubat'taki derslik sayısının yüzde 10 üstüne çıktık.

OKULLARDA KAYIT ÜCRETİ İDDİASI

Herhangi bir okul yöneticisinin 'ben sizin çocuğunuzu okula kayıt etmek için sizden kayıt ücreti istiyorum' diyebilecek bir inisiyatif alanı yok. Bir ilkokul müdürümüz, zaten adrese dayalı olarak kendi okulunun çevresinde hangi mahallede hangi çocuk kendisine kayıt yaptıracak biliyor. Okul müdürlerimizin bu pozisyona düşürülmesinden rahatsızım. Bu tartışmaların iki kaynağı var. Birincisi insanlar büyük oranda etrafından duydukları 'Şu okul daha iyi' yaklaşımla kendi adres bölgesinde olmayan bir okula çocuğunu yazdırmak istiyor. Bunu gidip söylediğinde okul yöneticisinin kendisinden kayıt ücreti istediğini söylemiş olabilir. Bunun dışında bir seçeneğimiz yok.

İkinci alternatif şu olabilir; veliler öğretmen seçmek isteyebilirler. Burada bir kafa karışıklığına sebebiyet verebilecek bir durum söz konusuydu. Çocuklarımızın artık birinci ve beşinci sınıfa kayıt olduklarında, sınıf öğretmeni tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek biçimde merkezi bir yerleştirmeyi yapacağız.

KİTAP FİYATLARI

Kitap fiyatlarıyla ilgili denetimde sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullara yaptırım uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var. Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hale getirdik. Ders kitaplarını okullara göndermiş olacağız, ilave kitaba ihtiyaç yok.

FRANSIZ OKULLAR KONUSU
Türkiye'deki Fransız okullar hakkında da açıklama yapan Tekin, "'6 ay içinde uluslararası sözleşme imzalama noktasına gelmiş olacağız' dediler. Sözleşme imzalanana kadar öğrenci kaydına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

BENİM LİTERATÜRÜMDE YOK
Bakan Tekin, geçtiğimiz Temmuz ayında Fransız okulları hakkında "Onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız da yok fakat enteresan bir biçimde Fransa bu mektuplarda da olmayan sadece müstemleke ülkelerine yakışan şekilde davranarak, Türkiye'de iki tane daha okul açmışlar. İki tane okul açmışlar ve bu okulu da açarken de 'biz buraya Fransızları alacağız sadece' demiş olmalarına rağmen şu an öğrenci sayısı yüzde doksan oranında Türk vatandaşı. Şimdi bu çocuklar bizim sistemimizde legal ya, ben 12 yıllık zorunlu eğitimi uygulamakla mükellef bir bakanım. Dolayısıyla o okula giden bir Türk vatandaşının eğer bende kaydı yoksa, ben o çocuğu okullaştırmadığım için görevimi yapmıyorum demektir. Ben şimdi diyorum, çocuklar nerede? Okulda. Hangi okulda? Bizim kaydımızda yok, nereye gidiyorlar. O iki Fransız okuluna. O benim literatürümde resmi olmadığı için bu çocuklar okullaşmamış gözüküyorlar." demişti.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA
Öğretmen atamalarının ne zmaan olacağını açıklayan Tekin, "Danıştay kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD - CIA - FETÖ şer 3’lüsü neyin peşinde? 1997’den günümüze ’Kapadokya’nın şifreleri: USS Wasp’ın İzmir’e zamanlaması manidar demirleyişi
TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
Narin Güran nerede? Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme! Batman yalanı HTS kayıtlarıyla çözüldü
’Foner’i ’Yavaş’tan saran korku: Adı bile hoplatmaya yetiyor | İmamoğlu’nun karanlık ’ODA’sına CHP’liler bile güvenmiyor: Nereden bu paralar?
Galatasaray’a Rabiot müjdesi! Transferi böyle duyurdular
Bir Gece Masalı 1. bölümüyle atv ekranlarına geliyor! İmkansız aşkı ilmek ilmek hissettirecek! ’Gelin ata binmiş ya nasip demiş…’
EMEKLİYE YENİ MAAŞ SİSTEMİ | Primi olan yaşayacak! Yeni emeklilik modeliyle maaş hesabı nasıl değişecek?
ABD ekonomisi çöküyor! Ekonomistler endişeli: Resesyon için resmen tarih verdiler
Roma’dan Galatasaray’a bir şok daha! Hermoso’nun ardından onu da kapıyor
Milli enerjide ’Albayrak’ atılım! Hedef günde 100 bin varil... Yeni petrol kuyuları için çalışmalar başladı | İşte keşiflerin arka planı
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı! O saatlere dikkat
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Polis şehir eşkıyasını arıyor
Emekli zammı için 4 anket 4 tahmin: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’ta maaşı ne kadar artacak? Ekonomistler ne bekliyor?
Fenerbahçe’de Mourinho’dan o transfere ret!
AK Parti’de değişim için geri sayım! Kongre takvimi başlıyor... Gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da
SON DAKİKA