2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yeni müfredat açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatla ilgili Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamaları şöyle:

YENİ EĞİTİM MÜFREDATI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli beceri temelli bir model. Müfredat ağır olmakla eleştiriliyordu, sadeleştirdik. Toplumsal yapımızın ihtiyaç duyduğu bir müfredat oldu. Birinci sınıf yeni müfredat ve kitaplara sahip olacak. Diğer sınıflar eski müfredata devam edecek. 9 Eylül günü inşallah bu kitaplarımız sınıflarımızda olacak.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

Tekrar bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Büyük bir felaket atlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmalarımız başlamıştı. Biz de devam ettirdik. Şu anda bakanlık merkez teşkilatında öncelikle yıkılan dersliklerin inşaatı konusunda bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Cumhurbaşkanımızın talimatı 6 Şubat öncesinden fazla derslik sayına ulaşmamızdı. Önümüzdeki hafta son durum değerlendirmemizde ben size bir iki rakam vereyim. Bunlar önemli rakamlar benim açımdan. Bu 11 ilimizde toplam 9 bin 935 derslik kullanılamayacak durumda. Hafif hasarlı ve onarımlarla devam edecek olanları hemen hemen tamamladık.9 bin 935 dersliğin yerine 19 bin 894 derslik inşa edilecek. 6 Şubat'taki derslik sayısının yüzde 10 üstüne çıktık.

OKULLARDA KAYIT ÜCRETİ İDDİASI



Herhangi bir okul yöneticisinin 'ben sizin çocuğunuzu okula kayıt etmek için sizden kayıt ücreti istiyorum' diyebilecek bir inisiyatif alanı yok. Bir ilkokul müdürümüz, zaten adrese dayalı olarak kendi okulunun çevresinde hangi mahallede hangi çocuk kendisine kayıt yaptıracak biliyor. Okul müdürlerimizin bu pozisyona düşürülmesinden rahatsızım. Bu tartışmaların iki kaynağı var. Birincisi insanlar büyük oranda etrafından duydukları 'Şu okul daha iyi' yaklaşımla kendi adres bölgesinde olmayan bir okula çocuğunu yazdırmak istiyor. Bunu gidip söylediğinde okul yöneticisinin kendisinden kayıt ücreti istediğini söylemiş olabilir. Bunun dışında bir seçeneğimiz yok.

İkinci alternatif şu olabilir; veliler öğretmen seçmek isteyebilirler. Burada bir kafa karışıklığına sebebiyet verebilecek bir durum söz konusuydu. Çocuklarımızın artık birinci ve beşinci sınıfa kayıt olduklarında, sınıf öğretmeni tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek biçimde merkezi bir yerleştirmeyi yapacağız.

KİTAP FİYATLARI

Kitap fiyatlarıyla ilgili denetimde sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullara yaptırım uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var. Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hale getirdik. Ders kitaplarını okullara göndermiş olacağız, ilave kitaba ihtiyaç yok.

FRANSIZ OKULLAR KONUSU

Türkiye'deki Fransız okullar hakkında da açıklama yapan Tekin, "'6 ay içinde uluslararası sözleşme imzalama noktasına gelmiş olacağız' dediler. Sözleşme imzalanana kadar öğrenci kaydına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

BENİM LİTERATÜRÜMDE YOK

Bakan Tekin, geçtiğimiz Temmuz ayında Fransız okulları hakkında "Onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız da yok fakat enteresan bir biçimde Fransa bu mektuplarda da olmayan sadece müstemleke ülkelerine yakışan şekilde davranarak, Türkiye'de iki tane daha okul açmışlar. İki tane okul açmışlar ve bu okulu da açarken de 'biz buraya Fransızları alacağız sadece' demiş olmalarına rağmen şu an öğrenci sayısı yüzde doksan oranında Türk vatandaşı. Şimdi bu çocuklar bizim sistemimizde legal ya, ben 12 yıllık zorunlu eğitimi uygulamakla mükellef bir bakanım. Dolayısıyla o okula giden bir Türk vatandaşının eğer bende kaydı yoksa, ben o çocuğu okullaştırmadığım için görevimi yapmıyorum demektir. Ben şimdi diyorum, çocuklar nerede? Okulda. Hangi okulda? Bizim kaydımızda yok, nereye gidiyorlar. O iki Fransız okuluna. O benim literatürümde resmi olmadığı için bu çocuklar okullaşmamış gözüküyorlar." demişti.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA

Öğretmen atamalarının ne zmaan olacağını açıklayan Tekin, "Danıştay kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız" ifadelerini kullandı.