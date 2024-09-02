AK Parti’de değişim için geri sayım! Kongre takvimi başlıyor... Gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da

AK Parti
'de değişim olacağı, yorulanın kenara çekileceği ve 31 Mart'taki tablonun muhasebesinin yapılacağı büyük kongre için geri sayım başladı.
Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak olsa da AK Parti değişimin mutfak çalışmalarına 31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlamıştı. Bu nedenle parti tarafından standart kongre sürecinin dışına çıkılacak. AK Parti olağan kongreleri normalde 1 yıl sürüyor. Bu defa kongrelerde biraz daha farklı bir yöntem izlenecek.
2025 ilkbaharı bitmeden kongre takvimi tamamlanmış olacak.
MKYK'DAKİ DEĞİŞİM İNİSİYATİFİ ERDOĞAN'DA! İSTANBUL VE ANKARA...
Özellikle nüfusu 100 bin üzeri olan il ve ilçelerde kongrelerde daha katılımcı, delegelerin kanaatlerinin alındığı, öğleden önce merkez seçimin olacağı, öğleden sonra geniş istişarelerin yapılacağı bir yol izlenecek. MYK üyeleri büyükşehirlerdeki kongrelere katılacak. MKYK'daki değişim inisiyatifi Erdoğan'da olacak. Erdoğan İstanbul ve Ankara il kongrelerine katılacak.
SEKİZİNCİ OLAĞAN KONGRE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
AK Parti'de büyük kongre kararı için geri sayım başladı. Yarınki MKYK toplantısında kongre kararı alınarak kongrede yapılacaklar kararlaştırılacak. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 22 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu.
AK Parti, kurulduğundan itibaren dördü olağanüstü, yedisi olağan olmak üzere toplam 11 kongre yaptı. AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni, 59. Hükümet'in kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi. Partinin sekizinci olağan kongresi için hazırlıklar yapılıyor.