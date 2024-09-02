AK Parti’de değişim için geri sayım! Kongre takvimi başlıyor... Gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da

AK Parti son olağan kongresini 24 Mart 2021'de son olağanüstü kongresini ise Ekim 2023'te gerçekleştirmişti. 2025 yılında yapılacak büyük kongrenin belde, ilçe, illerde ilkbahara kadar tamamlanmasının ardından Mayıs 2025 yılında olağan kongreye gidilmesi bekleniyor. Büyük kongre 31 Mart seçimlerinin ardından yapılması beklenen değişimin de işaret fişeği olacak. Kongrelerde parti kadrolarında değişime gidilmesi bekleniyor. Kongre kararının alınması ile olağan kongre süreci işletilecek. Belde, ilçe, il ve büyük kongre yapılacak. Ramazan bayramına kadar il kongrelerinin tamamlanması mayıs 2025'te ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. 110 üyeden oluşan MKYK'daki değişim kararını Erdoğan verecek.





"YORULAN KENARA ÇEKİLSİN, MİLLETE HİZMETİN ÖNÜNE ENGEL OLMASIN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Ağustos'ta partisinin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada da "Anlayışla özeleştirimizi samimiyetle yapıyor, nerede eksiğimiz varsa hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

