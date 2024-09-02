3-4 Eylül 2024 HAVA DURUMU RAPORU ☔⚡ O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli hava durumu nasıl olacak?

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun.

Genellikle kuzeyli; güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette.

Muğla: 🌦️ 17°C - 31°C, akşam ve yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir: 🌤️ 23°C - 32°C, parçalı ve az bulutlu.

İstanbul: 🌥️ 21°C - 29°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bolu: 🌧️ 16°C - 26°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara: 🌥️ 17°C - 30°C, kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Isparta: 🌦️ 15°C - 28°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: 🌧️ 24°C - 30°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Diyarbakır: ☀️ 19°C - 37°C, az bulutlu ve açık.

Erzurum: 🌤️ 13°C - 30°C, parçalı ve az bulutlu.

Trabzon: 🌦️ 24°C - 28°C, aralıklı yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

🌊 Denizlerde Hava Durumu:

Karadeniz: 🌫️ Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Marmara: 🌥️ Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege: 🌤️ Parçalı ve az bulutlu.

Akdeniz: 🌦️ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Van Gölü: 🌤️ Parçalı ve az bulutlu.