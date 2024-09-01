Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma başlatılmıştır

Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına binen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında arkadaki aracın sürücüsü tarafından kabusu yaşadı.
Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına binen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında arkadaki aracın sürücüsü tarafından kabusu yaşadı.
DEFALARCA YUMRUKLANDI
Gişe sırasında bekleyen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen kornaya basan sürücüyü uyarmak istediği esnada defalarca yumruklandı.
Dehşet saçan saldırgan, savcıyı defalarca yumruklarken, o anlar kameraya yansıdı.
BAKAN TUNÇ'TAN KINAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaşanan saldırıyı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kınadı.
"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"
"İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.