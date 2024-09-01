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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma başlatılmıştır

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra, otoparkın çıkışında arkasından kornaya basan sürücünün korkunç saldırısına uğradı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaşanan saldırıyı kınadı. Adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 21:54 Güncelleme 01 Eylül 2024, 22:19
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma başlatılmıştır

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Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına binen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında arkadaki aracın sürücüsü tarafından kabusu yaşadı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimenYargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen

DEFALARCA YUMRUKLANDI
Gişe sırasında bekleyen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen kornaya basan sürücüyü uyarmak istediği esnada defalarca yumruklandı.

Savcıya trafikte acımasız saldırı!

Dehşet saçan saldırgan, savcıyı defalarca yumruklarken, o anlar kameraya yansıdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaşanan saldırıyı kınadıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç yaşanan saldırıyı kınadı

BAKAN TUNÇ'TAN KINAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaşanan saldırıyı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kınadı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"
"İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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