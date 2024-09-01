TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz | İstanbul Valiliği soruşturma başlattı

TSYD üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi başörtülü olduğu için havuza alınmadı



MİLLETİN PARASIYLA 28 ŞUBAT DİKTASI



Tongsir'in vesayet artığı skandal tutumunun gölgesinde TSYD yönetiminin Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 85 milyonun vergileriyle onarımı yapılan havuzda 28 Şubat diktası uygulaması büyük tepki çekti.



Bilindiği üzere bir süre kapalı kalan TSYD havuzu 2019 yılında sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle açmıştı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir TSYD'DEN "ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK" AÇIKLAMA

TSYD kamuoyunda yükselen tepkilerin ardından sözde bir "özür" açıklaması yaptı. Açıklamada siyasi mesajlar vermeyi sürdüren TSYD, "Her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin (Ayrıcalık yapıyorlar) diyerek bunu bizi yıpratma için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz." şeklinde ne mesaj vermeye çalıştıkları anlaşılmayan muğlak ifadeler kullandı. TSYD'nin açıklaması şu şekilde: "Bütün iyi niyetimizle sırf muhafazakar kadın üyelerimizin rahatsız olacağını düşünerek TSYD'de ayrı bir havuzu onlara tahsis etmiştik. Ama her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin (Ayrıcalık yapıyorlar) diyerek bunu bizi yıpratma için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz. Herkes şunu iyi bilsin ki 61 yıllık bir geçmişe sahip Türkiye Spor Yazarları Derneği üyelerinin arasında asla ayrım yapmayan bir kurumdur. Eşitlik ilkelerine sonuna kadar bağlıdır Yasalara ve geleneklere harfiyen uyar, herkesin yaşam biçimine saygı duyar. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek için, TSYD havuzunun her üyemizin hizmetinde olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz."

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Valiliği, iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, tesettürlü bir kadının TSYD'ye ait havuza kıyafeti nedeniyle alınmadığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi. İNANÇLARINDAN DOLAYI MAĞDURİYET YAŞAMASINA İZİN VERİLMEYECEKTİR

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir." DOSYASI KABARIK GEÇMİŞİ KARANLIK... FETÖ İZİ

Öte yandan Takvim.com.tr anayasayı çiğneyen, geçmişinde FETÖ izi bulunan TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in dosyasını açtı.



TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in skandal 15 Temmuz paylaşımları



ARŞİV UNUTMAZ! SKANDAL '15 TEMMUZ' PAYLAŞIMI



Tongsir, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe girişimine arka çıkıp "Tankın önüne nasıl atlamışlar? Ya bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar. Devleti için tank mank vız gelir" diyerek tankın karşısına dikilip iradesini ve demokrasisini koruyan aziz Türk milletine hakaret etmişti. Oğuz Tongsir milleti aşağıladı



MİT KUMPASINI SAVUNDU, 15 TEMMUZ'DA SUS PUS KALDI, FETÖ'YE ALAN AÇTI...



FETÖ'nün MİT tırları kumpası sonrası firari vatan haini Can Dündar ve Erdem Gül gibi isimler için destek açıklaması yapan TSYD, 15 Temmuz ihanet gecesinde sus pus kaldı. O dönem Oğuz Tongsir, "Başkan olduğum sürece siyaseti TSYD'nin kapısından içeri sokmayacağım" diyerek FETÖ'ye sessizce alan açtı.



FETÖ SORUŞTURMASI



15 Temmuz sonrası TSYD Başkanı Oğuz Tongsir hakkında FETÖ propagandası yaptığına dair soruşturma başlatılması da atlanmaması gereken önemli bir detay.

Oğuz Tongsir'in Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren paylaşımları



MİLLİ İRADEYE ALERJİSİ VAR, BAŞKAN ERDOĞAN'A HUSUMET BESLİYOR



Biraz daha geçmiş tarihli paylaşımları mercek altına aldığımızda Oğuz Tongsir'in milli iradeye alerjisi olduğunu ve Başkan Erdoğan'a husumet duyduğunu gözlemledik.



10 Kasım 2011 tarihli Oğuz Tongsir imzalı iki paylaşım şu şekilde:



"Nedir bu ülkenin hali? Nedir bu çektiklerimiz? Hiç mi rahat yüzü görmeyeceğiz?"



(Başkan Erdoğan'ı hedef alarak) "Telekom Arena'da seni az bile yuhalamışlar!"