İstanbul’daki metrobüs faciasında ifadeler ortaya çıktı! Sorumlu olan görevliler birbirlerini suçladı

Metrobüs kazasında bahane çok, sorumlu yok. Cinayet gibi kaza, ihmalleri ortaya koydu. İfadeler tek tek gün yüzüne çıktı. İstanbul'da bir metrobüs, çalışma olan alandan yoldan çıktı. Başka bir metrobüsle çarpıştı. Ferhat Uçar ölürken, 53 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yol bakım çalışmasında görevli olan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 5 kişi tutuklandı.



ELİMDEN GELENİ YAPTIM AMA...

İhmalle meydana gelen metrobüs kazası şüphelilerinin savcılıkça açılan soruşturma kapsamında verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Metrobüs şoförü Murat Çetin, "Ben normal hızımda ilerledim. Hızın 67 olduğunu tahmin ediyorum. Beşinci vitesle ilerliyordum. Dobloyu da son anda görünce frene asıldım. ABS sistemi çalışmadı ve aracım durmadı. Büyük bir kaza olmaması için elimden geleni yaptım ama olmadı. Kusurum yoktur" şeklinde konuştu.

'SORUMLU İŞÇİLERDİR'

11 senedir İETT'de çalıştığını söyleyen saha amiri Şafak Yıldız, kendini şu sözlerle savundu: "Metrobüs bizim bulunduğumuz araca çarpmadı. Bize çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı istikametten gelen metrobüse yandan sürtmesi sonucu kaza meydana geldi. Çok üzgünüm. Uyarı levhası küçüktü". Denetim amiri de beyanında yol bakımı yapan 6 işçiyi sorumlu tuttu. "Bizim kontrolümüzde olan bir şey yoktu. Gerekli işaretle levhaları koymak işçilerin göreviydi" ifadelerini kullandı. Hakimlik kararında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü M.E. ve müdür yardımcısı A.Y, metrobüs denetim amiri Şafak Yıldız ve yüklenici firma şantiye şefi M.S.K'nin tutuklanmasına hükmedildiği kaydedildi.