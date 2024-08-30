CHP’li Özgür Özel, milli iradeyi hedef alan Dilruba Kayserilioğlu’nu alkışlattı: İyi ki varsın, seni seviyoruz

Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası İzmir 'deki bir sokak röportajında AK Parti seçmenine "Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız" diyerek hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu tahliye edilmişti.





ÖVGÜLER DİZDİ ALKIŞLATTI

Dilruba Kayserilioğlu isimli provokatör, CHP'nin İzmir'de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli iradeyi hedef alan Dilruba'yı, "Kendisine geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsın, seni seviyoruz" diyerek alkışlattı.





MİLLİ İRADEYE HAKARETE 'ÖZEL' DESTEK



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de milli iradeye ve Başkan Erdoğan'a hakarete sahip çıkıp Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti.





