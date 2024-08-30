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Bakan Fidan Slovenyalı mevkidaşıyla bir araya geldi! Türkiye AB görüşmelerinde son durum ne?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Slovenya’ya gitti. Lübliyana'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Gazze'de "soykırım'" yaptığını belirterek, "Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor" diye konuştu. Bakan Fidan, Bürüksel'de neler konuşulduğuna dair de bilgiler paylaştı.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 13:47 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 14:10
Bakan Fidan Slovenyalı mevkidaşıyla bir araya geldi! Türkiye AB görüşmelerinde son durum ne?

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gitti.

Bakan Fidan ziyareti kapsamında Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile görüştü.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek, "Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Fidan, Bürüksel'de neler konuşulduğuna dair de bilgiler paylaştı. Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bir dizi idari ve teknik konu masaya yatırıldı. Avrupa'yı ve Türkiye'ye ilgilendiren konular hakkında konuştuk. Özellik Filistin meselesinde iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunda genel bir konsensus sağlandığını görmekten memnunuz. Ayrıca üye devletlerin çoğunun Türkiye ile daha düzenli daha yapısal istişare mekanizmalarının hayata geçirilmesi konusunda destek verdiğini görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Birçok konuda azami çoğunluk Türkiye ile ilişkilerin daha ilerletilmesi yönünde bir iradeye ve görüşe sahip olduğunu da gördüm.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Ukrayna savaşı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, "Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın göbeğinde 21.yüzyılda 3 yıldır devam ediyor. Bu savaşın nükleere dönüşme riski mevcut. Türkiye olarak bizim tercihimiz savaşın durmasından yana. Savaşın maliyeti inanılmaz derecede yüksek. Görüşmelerin devam etmesi gerekiyor. Bunun için cumhurbaşkanımız her iki tarafa da gerekli telkinlerde bulunuyor. Biz nasıl Ukrayna'nın işgal edilmesine karşıysak Filistin'in de işgal edilmesine karşıyız. Türkiye gibi birkaç ülke ekonomik siyasi tavırlarını koyuyor. Daha büyük bir baskı mekanizmasının ortaya konulması gerekiyor. " dedi.

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