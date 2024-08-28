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Dışişleri'nden İsrail'in Batı Şeria açıklamalarına sert tepki: Cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Batı Şeria’da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze’deki uygulamaları Batı Şeria’ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 18:20 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 18:30
Dışişleri’nden İsrail’in Batı Şeria açıklamalarına sert tepki: Cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır!

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları hakkında açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.

İsrail'in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.

İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.

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