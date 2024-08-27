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Terör devleti İsrail' alçaklıkta sınır tanımıyor! İsrailli komutandan askere emir: Lübnan'da soykırım yapın

Terör devleti İsrail her geçen gün sınırı aşmaya devam ediyor. Son olarak ordu tugayına yeni atanan bir komutan askerleden Lübnan'da soykırım yapmasını istedi. Askerlere gönderilen mesajda, "Lübnan'ın köyleri ıssız kalacak ve yolları çıkışsız olacak" ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 19:43 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 20:04
Terör devleti İsrail’ alçaklıkta sınır tanımıyor! İsrailli komutandan askere emir: Lübnan’da soykırım yapın

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İsrail ordusunun İskenderun Tugayı'nda Ruh Sağlığından Sorumlu Subayı Adi Angert, tugaya yeni atanan bir komutanın askerlerden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini açıkladı.



İsrail devlet televizyonu KAN ile Kanal 12 televizyonunun haberine göre Angert, dün akşam X sosyal medya platformunda konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"LÜBNAN ISSIZ KALACAK VE YOLLARI ÇIKIŞSIZ OLACAK"

Angert, İskenderun Tugayına yeni atanan Besal isimli komutanın göreve gelmesinin ardından askerlerine gönderdiği mesajında, "Tugay'a yeni bir komutan katıldı. Öncelikle savaşçıların soykırım yapmasını umuyorum. Lübnan'ın köyleri ıssız kalacak ve yolları çıkışsız olacak." ifadesini kullandığını açıkladı.



Angert, başka bir paylaşımında da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı "Dini Siyonizm" partisine mensup askerleri "ölüm yiyenler mezhebi" olarak tanımladı.

Meclis Anayasa, Hukuk ve Yargı Komitesi Başkanı Simcha Rothman, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanına mektup göndererek Angert hakkında disiplin soruşturması ve işlem başlatılması çağrısında bulundu.



Smotrich de X platformunda yayımladığı paylaşımında, "İsrail ordusu bu kadının hala ordudan ihraç edildiğini duyurmadan bu sabah uyanmamızın bir nedeni var mı?" ifadesine yer verdi.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, İskenderun Tugayı askerlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında ve Gazze Şeridi'nde 200 günden fazla yedek asker olarak görev yaptığı ifade edildi.



Angert'in gönderileri X'te paylaştığından beri engellendi, ancak kopyaları hala İsrail medyasında dolaşıyor.

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