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AK Partili Hakan Han Özcan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tuncay Özkan'a sert tepki: "Medya maymunu soytarı"

CHP'li Tuncay Özkan'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah paylaşımına tepkiler çığ gibi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li Tuncay Özkan'a çok sert tepki gösterdi. "Recep Tayyip Erdoğan necip milletimizin kırmızı çizgisidir" diyen Özcan, Tuncay Özkan'ı soytarı olarak nitelendirdi. CHP'li Özkan'ın 28 şubat tetikçisi olduğunu ve FETÖ'nün önünde el pençe divan durduğunu anımsatan Özcan, "Seçim döneminde troll orduları kurup, sahte anketler yayınlayıp, yalan iftira siyasetiyle milletimizi kandırmaya çalışan, algı tüccarlığına soyunan bir medya maymunusun" dedi.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 12:41 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 12:45
AK Partili Hakan Han Özcan’dan Başkan Erdoğan’a hakaret eden CHP’li Tuncay Özkan’a sert tepki: Medya maymunu soytarı

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hakaretamiz sözlerle hedef alan küstah bir paylaşımda bulundu.

Milletin seçilmiş iradesini hedef alan Özkan, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak "Seni gidi züppe seni" ifadelerini kullandı.

CHP içerisindeki trollükleriyle bilinen Özkan'ın şuursuz sözleri 7'den 70'e herkesin büyük tepkisini çekti.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay ÖzkanCHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelişme üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.


"28 ŞUBAT'IN TETİKÇİSİ, FETÖ'NÜN ÖNÜNDE EL PENÇE DURAN MEDYA MAYMUNU TUNCAY'"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tuncay Özkan'a çok sert tepki gösterdi.

"Recep Tayyip Erdoğan necip milletimizin kırmızı çizgisidir" diyen Özcan, Tuncay Özkan'ı soytarı olarak nitelendirdi.
CHP'li Tuncay Özkan ve FETÖ elebaşıCHP'li Tuncay Özkan ve FETÖ elebaşı


Özcan şu ifadeleri kullandı:

''28 Şubat'ın tetikçi alçağı, FETÖ'nün önünde el pençe divan durarak aldığı destek ile kanallar kurup medya maymunluğu yapan soytarı Tuncay Özkan! Milletimizin iradesi ile seçtiği, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını pis ağzınıza alıp hakaret etme cüretini nereden, kimden buluyorsun? Kirli siyasetin temsilcisi çukur Tuncay, haddini bileceksin. Aksi takdirde her zaman, her yerde, her platformda, siyasi ve hukuki olarak en sert cevabı alacaksın.

Bebek katili terörist başı hakkında, sahibi olduğu televizyonun ekranında, 'Abdullah Öcalan'ın bugünkü siyasi tutumu Türkiye'ye çok farklı açıdan yarar sağlar' diyebilecek kadar çukursun.

1998 yılında FETÖ elebaşı karşısında el pençe divan röportaj yapıp, Susurluk olayıyla ilgili MİT belgelerinde adı geçen FETÖ elebaşını aklamak için adını temize çıkarıp, ona çanak tutacak sorular soran, FETÖ elebaşı karşısında iki büklüm olup, 'Efendim MİT iddiaları hakkında ne diyorsunuz?' diyen bir soytarısın.

28 Şubat döneminde Doğan Medya bünyesindeki Kanal D'de, 28 Şubat darbesinin medya ayağında görevliydin. FETÖ'nün kumpaslarına sahip çıkıp yayına veren, FETÖ elebaşının darbeye destek veren açıklamalarını manşete taşıyan, terörden ve teröristlerden beslenen bir maşadan başka bir şey değilsin.

Seçim döneminde troll orduları kurup, sahte anketler yayınlayıp, yalan iftira siyasetiyle milletimizi kandırmaya çalışan, algı tüccarlığına soyunan bir medya maymunusun.''

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han ÖzcanAK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

''RECEP TAYYİP ERDOĞAN NECİP MİLLETİMİZİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR''

Başkan Erdoğan'ın milletin kırmızı çizgisi olduğunun altını çizen Özcan, "Şunu bil ki Recep Tayyip Erdoğan necip milletimizin kırmızı çizgisidir. Siyaset sahnesine çıktığı andan itibaren milletin makus talihini tersine çevirmek için çalışmış ve haksızlık karşısındaki cesur duruşuyla, milletinin gönlünde taht kurmuş, Dünyadaki mazlumların da umudu olmuştur. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarfedilen her kötü söz karşısında en sert cevabı vermeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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