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Cumhur İttifak'ından Ahlat çıkarması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | 21 yıl sonra ilk: Kabine toplanacak

Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahlat'ta bir araya gelecek. Kabine de 21 yıl sonra, Ankara dışında başka bir ilde toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olacak.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 23:12 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 23:31
Cumhur İttifak’ından Ahlat çıkarması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | 21 yıl sonra ilk: Kabine toplanacak

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Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhur İttifakı, Ahlat'ta buluşacak. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya gelecek.



KABİNE AHLAT'DA TOPLANACAK

Kabine de Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Başkanmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir."



25-26 Ağustos'taki törenlere Erdoğan ve Bahçeli birlikte katılacak.

Başkan Erdoğan, cumartesi gününden giderek Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde bir gece kalacak. İki liderin Bahçeli'nin kendi imkanlarıyla yaptırdığı evi de ziyaret etmesi bekleniyor.



21 YIL SONRA BİR İLK YAŞANACAK

Kabine de 21 yıl sonra, Ankara dışında başka bir ilde toplanacak.



2003 YILINDA SİVAS'TA TOPLANILMIŞTI

AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu, Sivas Kongresi'nin 84'üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas'ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas'ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.

Ahlat'ta toplanacak Kabine'de dış politika, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele elınacak.

Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olacak.

Kabine'de, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

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