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CHP'li İBB'nin izin verdiği Vaniköy'deki kaçak villa rezaleti sonrası rant bombası: "3 ilçede riski alanlar imara açıldı!"

Türkiye, 2 gündür İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan kaçak villayı konuşuyor. CHP'li İBB'nin bu konuda sabıkalı olduğunu belirten Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kademi Ekşi, "Ne karşılığında açıyorsunuz, vatandaş bunu soruyor." dedi. Ekşi, İBB'nin İstanbul'un 3 ilçesinde riskli alanları imara açtığını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu. Öte yandan bugüne kadar kaçak villaya göz yuman CHP'li İBB de apar topar suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 19:14 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 19:16
CHP’li İBB’nin izin verdiği Vaniköy’deki kaçak villa rezaleti sonrası rant bombası: 3 ilçede riski alanlar imara açıldı!

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Türkiye, 2 gündür İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan kaçak villayı konuşuyor.

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Boğaz'ın çivi bile çakılması yasak bölgesinde anıt ağaçların kesilerek yapıldığı bu kaçak villaya iznin nasıl verildiği büyük merak konusuyken bölgedeki imar yetkisinin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait olduğu ortaya çıktı.

KAÇAK İNŞAAT DURDURULDU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaatın durdurulduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlık İl Müdürlüğünün, söz konusu bölgede yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiğini belirlediği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahasında bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin bakanlığa ibraz edilmediğinin ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu bildirildi.

2 AYRI SUÇ DUYURUSU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL'A İHANET
Bu durumun kabul edileyemeyeğini ifade eden Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kademi Ekşi, "İstanbul'a yapılan açık bir ihanet, bunu net olarak söyleyeyim. Bu konuda büyükşehir belediyesi sabıkalı." dedi.

İBB'nin vatandaşa dur dediğini ancak konu zengin bir Rus oligark olunca denetim yapılmadığını ifade eden Ekşi, "Ne karşılığında açıyorsunuz, vatandaş bunu soruyor. İstanbul Beşiktaş'ta 200'e yakın çınar ağacını kestiğinde yine insanlar sustular, Halk TV yöneticisinin Sarıyer'deki villası yine aynı şekilde kaçak yapılmıştı. Onu da perdelediler ama bu sefer fena yakalandılar. Kral çıplak. Şimdi topu taca atacak bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

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3 İLÇEDE RİSKLİ ALANLARI İMARA AÇTILAR
Ekşi, İBB'nin Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinde riskli alanları imara açtığını iddia etti. Ekşi, "Biz Büyükşehir Belediyesi imar komisyonunda çalışmalarımızı yaparken de bu aymazlığın özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Avcılar ilçelerinde TÜBİTAK raporuna rağmen riskli alanları, aslında yerleşime uygun olmayan alanları imara açacak kadar gözü kara bir yönetim anlayışı var İstanbul'da. Ben o dönem İBB Meclisi'nde suç duyurusunda bulunmuştum, burada sizin huzurunuzda bir kez daha savcılara suç duyurusunda bulunuyorum. TÜBİTAK raporuna rağmen 8 KM'lik alanı imara açan, vurdumduymaz bir yönetim var." şeklinde konuştu.



CHP'Lİ İBB APAR TOPAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata ilişkin suç duyurusu dilekçesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dünkü denetiminin ardından savcılığa sunduğu belirlendi.

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunuldu.

Dün Bakanlığın incelemesinin ardından Şube Müdürü Elçin Karaoğlu'nun imzasıyla savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinin ekinde yapıdaki inşaatın anlatıldığı bir kroki, fotoğraflar, tapu kaydı ve 16 Ağustos tarihli yapı tatil tutanağı yer aldı.

Dilekçede, şikayet üzerine onaylı rölöve projesiyle yapılan mahallen kontrolde, ekli krokide A ile gösterilen yerde mevcut iskanlı yapıda güçlendirme çalışmalarının yapıldığı, dış merdivenin kaldırıldığı ve cephede doluluk boşluk oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.

Krokide 2 ile gösterilen yerde kış bahçesi yapıldığı kaydedilen dilekçede, B ile gösterilen yerdeki iskanlı yapının verilen ölçülerde büyütüldüğü, cephede doluluk boşluk oranlarının değiştirildiği, tüm alanda esaslı tadilat yapıldığı ve 3 ile gösterilen yerde verilen ölçülerde tek katlı yapı yapıldığı aktarıldı.

Dilekçede, "4 ile gösterilen yerde verilen ölçülerde havuz yapısının büyütüldüğü, 1 ile gösterilen yerde tek katlı prefabrik yapı olduğu, 7 ile gösterilen yerde tek katlı yapı yapıldığı, 5 ve 6 ile gösterilen yerde tek katlı ahşap iskeletten yapı yapılmaya başlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca parselde yer yer doğal bitki örtüsü bozularak kotların değiştirilmek suretiyle peyzaj çalışması yapıldığı tespit edilerek 16 Ağustos'ta 2089 Sayılı 1 No'lu Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmek sureti ile inşaat mühürlenmiştir." denildi.

Savcılığa sunulan dilekçede, bahse konu yerde inşai faaliyeti yapan yapı sahibi Boris Borisenko hakkında 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun "imar kirliliğine neden olma" maddesine göre yasal işlem yapılması istendi.


VANİKÖY'DE NE OLMUŞTU?
Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, dün bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

Bakanlık ekiplerince yapılan incelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.

İBB'nin dünkü açıklamasında, yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kuruma başvuru yapıldığı belirtilerek, "Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir. Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, "16 Ağustos 2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri yer almıştı.

Bu arada, dünkü denetimde alandan çıkarılan işçiler, basın mensuplarına inşaatın daha önceden mühürlendiği yönünde kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini ve denetime kadar da çalışmalarına devam ettiklerini söylemişlerdi.

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