İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan bu villa kimin... İBB ne karşılığında göz yumdu

Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."
İBB'NİN SABIKASI VAR
Öte yandan CHP'li İBB yönetiminin CHP yandaşı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na çektiği "villa" kıyağı biliniyor.
Mahiroğlu'nun kaçak villası
Mahiroğlu, İstanbul Sarıyer'de boğaz manzaralı kaçak villa inşa etti. İBB ise kaçak yapıya göz yumdu.
"İSTANBUL'DA KORKUNÇ BİR TALANA İMZA ATILIYOR"
Boğaz'a saplanan "hançere" ilişkin Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de açıklama yaptı. AK Parti'nin İBB ve Üsküdar'ı yönettiği dönemde böyle bir yapılaşmaya izin verilmediğini dikkat çeken Türkmen, CHP'nin talanına işaret etti. Türkmen, "Kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur." dedi.
Türkmen sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:
"Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı. Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün. Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy'de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin."
"TALANIN SORUMLULUĞU İBB BAŞKANI'NDA!"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de duruma tepki gösterdi. İBB'nin açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Kabaktepe, "Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanı'nın sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.
Kapaktepe şunları söyledi:
"İstanbul Boğaziçi'nin nadide güzelliklerinden biri olan Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alan, İstanbul'un nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında gelir. Ancak Vaniköy'den gelen görüntüler, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor.
Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanı'nın sorumluluğundadır.
İSTANBUL HALKINA İHANET
Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır."