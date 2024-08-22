İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan bu villa kimin... İBB ne karşılığında göz yumdu

"İSTANBUL'DA KORKUNÇ BİR TALANA İMZA ATILIYOR" Boğaz'a saplanan "hançere" ilişkin Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de açıklama yaptı. AK Parti'nin İBB ve Üsküdar'ı yönettiği dönemde böyle bir yapılaşmaya izin verilmediğini dikkat çeken Türkmen, CHP 'nin talanına işaret etti. Türkmen, "Kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur." dedi.

Türkmen sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı. Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün. Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy'de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin."

"TALANIN SORUMLULUĞU İBB BAŞKANI'NDA!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de duruma tepki gösterdi. İBB'nin açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Kabaktepe, "Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanı'nın sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.