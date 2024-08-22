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İstanbul Boğazı'nda usulsüz işler! Vaniköy'ün sırtına saplanan bu villa kimin... İBB ne karşılığında göz yumdu

İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarında yükselen bir villa vatandaşların dikkatini çekti. Çivi bile çakılması yasak olan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan villanın sahibi gibi inşaat izninin nasıl verildiği de merak konusu oldu. Üsküdar Vaniköy'deki bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olduğu öğrenildi. İBB'nin bu usulsüzlüğe ne karşılığında göz yumduğu merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 11:03 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 12:02
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan bu villa kimin... İBB ne karşılığında göz yumdu

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İstanbul Boğazı'nda, Üsküdar Vaniköy sırtlarında inşa edilen bir villa İstanbullunun tepkisini çekti.

İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarında yükselen usulsüz villaİstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarında yükselen usulsüz villa

BOĞAZİÇİ ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİNDE USULSÜZ İŞLER
Özellikle Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde, yani çivi bile çakılmasının yasak olduğu bir alanda ağaçlar kesilerek dikilen bu villanın inşaat izninin nasıl alındığı merak konusu oldu.

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İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA
Bölgedeki imar yetkisinin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait olduğu öğrenildi.

VİLLA KİMİN NE KARŞILIĞINDA İZİN VERİLDİ
Vaniköy'ün sırtına saplanan bu villa için verilen inşaat izninin ne karşılığında olduğu gibi sahibinin kim olduğu da ayrı bir soru işareti.

BAKANLIKTAN İBB'YE UYARI GİTTİ
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İBB)Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini açıkladı.

Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."

İBB'NİN SABIKASI VAR
Öte yandan CHP'li İBB yönetiminin CHP yandaşı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na çektiği "villa" kıyağı biliniyor.

Mahiroğlu'nun kaçak villasıMahiroğlu'nun kaçak villası

Mahiroğlu, İstanbul Sarıyer'de boğaz manzaralı kaçak villa inşa etti. İBB ise kaçak yapıya göz yumdu.

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"İSTANBUL'DA KORKUNÇ BİR TALANA İMZA ATILIYOR"
Boğaz'a saplanan "hançere" ilişkin Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de açıklama yaptı. AK Parti'nin İBB ve Üsküdar'ı yönettiği dönemde böyle bir yapılaşmaya izin verilmediğini dikkat çeken Türkmen, CHP'nin talanına işaret etti. Türkmen, "Kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur." dedi.

Türkmen sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı. Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün. Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy'de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin."

"TALANIN SORUMLULUĞU İBB BAŞKANI'NDA!"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de duruma tepki gösterdi. İBB'nin açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Kabaktepe, "Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanı'nın sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Kapaktepe şunları söyledi:

"İstanbul Boğaziçi'nin nadide güzelliklerinden biri olan Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alan, İstanbul'un nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında gelir. Ancak Vaniköy'den gelen görüntüler, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor.

Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanı'nın sorumluluğundadır.

İSTANBUL HALKINA İHANET
Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır."

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