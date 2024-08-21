Kağıthane’de Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası... Görüntüler ortaya çıktı | O arabayı yaktılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğünc çalışmalar kapsamında, olaydan sonra 3 araç değiştirerek 2,5 saat içinde yurt dışına çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A'nın izini süren ekipler, zanlıların ilk önce Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya geçtiğini tespit etti.
Kırmızı bülten çıkartılmasının zaman alacağı için herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla şüphelilerin yakalanması için kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde Türkiye Interpolü tarafından çekilen "difüzyon'' mesajına olumlu yanıt veren Romanya Interpol birimi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu arada, zanlıların iadesi kapsamında ilgili makamlarca kırmızı bülten çıkarılması için başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.
Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Acılı baba Anas ʺBu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyizʺ dedi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: BAVULLARINI ALIP SUİKASTA GİTMİŞLER
Suikasta karışan zanlıların suikasttan önce kaçmak için plan yaptıkları ve Şişli'de kaldıkları adreslerden ayrılırken ellerinde valizlerle çıkış yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.
Suikastçılar asansörde
O görüntülerde Romanya'da yakalanan 3 şüpheli asansöre binip kendilerini otoparkta bekleyen beyaz araca bindiği görüldü.
Ardından o araçla Başakşehir'de bir viyadüğün altında olayda kullanılan araca binip yollarına devam ettikleri görüntüler de ortaya çıktı.
KAÇTIKLARI ARACI TEKİRDAĞ'DA YAKTILAR
Şüphelilerin kaçarken defalarca araç değiştirdikleri tespit edilirken Tekirdağ'a gittikleri aracı orada yakıp imha ettikleri başka bir araçla yola devam ettikleri öğrenildi.