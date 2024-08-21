SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kağıthane'de Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası... Görüntüler ortaya çıktı | O arabayı yaktılar

İstanbul Kağıthane'de Filistinlilere yönelik suikastla ilgili tespit edilen 3 şüpheli İstanbul emniyetinin koordinesiyle Romanya'da yakalandı. Suikastçıların olaydan önce bavullarını toplayıp adreslerinden çıkış yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan şahısların kaçarken kullandıkları bir aracı Tekirdağ'da yaktıkları öğrenildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 13:11 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 14:06
Kağıthane’de Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası... Görüntüler ortaya çıktı | O arabayı yaktılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Kağıthane'de Filistinli 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı suikasta ilişkin olay görüntüler ortaya çıktı.

18 Ağustos'ta Kağıthane'de yaşanan silahlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile susturuculu silahla saldırıda bulunuldu.Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile susturuculu silahla saldırıda bulunuldu.

SUİKAST TİMİ ROMANYA'DA YAKALANDI
Çalışmalar kapsamında, olaydan sonra 3 araç değiştirerek 2,5 saat içinde yurt dışına çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A'nın izi sürüldü. Zanlıların ilk önce Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya geçtiği tespit edildi.

Suikast silahıSuikast silahı

İSRAİL'E KAÇACAKLARDI
Filistinlilere suikast düzenleyen zanlıların İsrail'e kaçmak üzere uçağa bindiklerini belirleyen İstanbul polisi, Romanya Interpol birimiyle irtibata geçerek ortak çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünc çalışmalar kapsamında, olaydan sonra 3 araç değiştirerek 2,5 saat içinde yurt dışına çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A'nın izini süren ekipler, zanlıların ilk önce Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya geçtiğini tespit etti.İstanbul Emniyet Müdürlüğünc çalışmalar kapsamında, olaydan sonra 3 araç değiştirerek 2,5 saat içinde yurt dışına çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A'nın izini süren ekipler, zanlıların ilk önce Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya geçtiğini tespit etti.

Kırmızı bülten çıkartılmasının zaman alacağı için herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla şüphelilerin yakalanması için kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde Türkiye Interpolü tarafından çekilen "difüzyon'' mesajına olumlu yanıt veren Romanya Interpol birimi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, zanlıların iadesi kapsamında ilgili makamlarca kırmızı bülten çıkarılması için başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Acılı baba Anas ʺBu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyizʺ dedi.Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Acılı baba Anas ʺBu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyizʺ dedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: BAVULLARINI ALIP SUİKASTA GİTMİŞLER
Suikasta karışan zanlıların suikasttan önce kaçmak için plan yaptıkları ve Şişli'de kaldıkları adreslerden ayrılırken ellerinde valizlerle çıkış yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

Suikastçılar asansördeSuikastçılar asansörde

O görüntülerde Romanya'da yakalanan 3 şüpheli asansöre binip kendilerini otoparkta bekleyen beyaz araca bindiği görüldü.

Ardından o araçla Başakşehir'de bir viyadüğün altında olayda kullanılan araca binip yollarına devam ettikleri görüntüler de ortaya çıktı.

KAÇTIKLARI ARACI TEKİRDAĞ'DA YAKTILAR
Şüphelilerin kaçarken defalarca araç değiştirdikleri tespit edilirken Tekirdağ'a gittikleri aracı orada yakıp imha ettikleri başka bir araçla yola devam ettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili 3 şüphelinin daha arandığı bildirildi.

İstanbul Kağıthanede sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: 4 şüpheli yakalandıİstanbul Kağıthanede sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: 4 şüpheli yakalandı
Kağıthanede 1 kişinin öldüğü suikast anı kamerada | Hayatını kaybeden Abdulkadir Anasın babası konuştuKağıthanede 1 kişinin öldüğü suikast anı kamerada | Hayatını kaybeden Abdulkadir Anasın babası konuştu
Kağıthane'de 1 kişinin öldüğü suikast anı kamerada | Hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası konuştu
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü? | 3 şüpheli Romanyada yakalandıKağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü? | 3 şüpheli Romanyada yakalandı
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü? | 3 şüpheli Romanya'da yakalandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Kudüs’te kaos! İsrail polisinden askerlik yasasını reddeden Yahudilere müdahale
Kağıthane’de Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası... Görüntüler ortaya çıktı | O arabayı yaktılar
Melisa Sözen’den terörist rolü! Tepki üstüne tepki... Kim beğendi? Yaptığı paylaşımları nereye koyacağız...
MEMURA EN AZ 43 BİN TL | Ocak ayı zamlı maaşlarına 3 formül! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
Galatasaray’dan Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Mertens çok sevinecek
Manisa’da şoke eden görüntüler: Sokak ortasında hamile kadını dövdü | Rezil sözler
Emlak satışında Doğrulanmış İlan Sistemi dönemi! Detaylar belli oldu: Bunu yapmayana 158 bin TL ceza
Piyasaya operasyon! CHP yandaşı isimlerin Mehmet Şimşek iddiası yalan çıktı | Zenginlere vergi affı mı var?
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek
Barack Obama ‘belden aşağı’ vurdu! Trump’a skandal gönderme: Cinsel organ şakası tepki çekti
Özgür Özel’in ayak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı... Röntgeni ortaya çıktı
KÖK AYLIKLARA ÇİFT HANELİ ZAM | SSK ve Bağ-Kurluya yeni maaş! Tahminler geldi hesaplar değişti
Maymun çiçeği yayılıyor! Arjantin’de dev yük gemisi karantinada | ABD’den acil durum fonu
Beşiktaş’a İsviçre çakısı! Bonservis ücreti belli oldu
Kağıthane’de kan donduran olay! TikTok paylaşımı ölümü oldu! 16 yaşındaki Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler
SON DAKİKA