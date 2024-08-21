Kağıthane’de Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası... Görüntüler ortaya çıktı | O arabayı yaktılar

Kırmızı bülten çıkartılmasının zaman alacağı için herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla şüphelilerin yakalanması için kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde Türkiye Interpolü tarafından çekilen "difüzyon'' mesajına olumlu yanıt veren Romanya Interpol birimi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünc çalışmalar kapsamında, olaydan sonra 3 araç değiştirerek 2,5 saat içinde yurt dışına çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A'nın izini süren ekipler, zanlıların ilk önce Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya geçtiğini tespit etti.

Bu arada, zanlıların iadesi kapsamında ilgili makamlarca kırmızı bülten çıkarılması için başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Acılı baba Anas ʺBu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyizʺ dedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: BAVULLARINI ALIP SUİKASTA GİTMİŞLER

Suikasta karışan zanlıların suikasttan önce kaçmak için plan yaptıkları ve Şişli'de kaldıkları adreslerden ayrılırken ellerinde valizlerle çıkış yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.