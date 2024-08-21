SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacak! Tarih belli oldu

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü dolayısıyla bu yıl Ahlat'ta toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki toplantı 25 Ağustos günü gerçekleştirilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 16:09 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 16:51
Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplanacak! Tarih belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 25 Ağustos günü Ahlat'ta yapılacak.

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü dolayısıyla 23-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

"TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK"
Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez "Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos'ta Ahlat'ta yapılacak" açıklamasında bulundu.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl de kararla ilgili "İnşallah güzel bir ev sahipliği yapacağız. Türkiye tarihinde ilk defa bir ilçede Kabine toplantısı yapılıyor. Bu Ahlatlılar için büyük bir onur. İnşallah Ahlatlılar da bunun kıymetini bilecek ve üzerine düşen görevi yapacaktır, bundan hiçbir şüphem yok. 23-25 Ağustos tarihleri arasında bütün hemşehrilerimizin etkinliklere katılımını ve sahiplenmesini bekliyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA