Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan İstanbul'da vefat etti.
Edinilen bilgiye göre Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan İstanbul'da vefat etti.
Edinilen bilgiye göre Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Gürdoğan'ın cenazesi bugün öğlen vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.
ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN KİMDİR?
1945'te Eskişehir'de doğan Ersin Nazif Gürdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1972 yılında Erzurum A. Ü. İşletme Fakültesine asistan oldu. 1976'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme Ekonomisi üzerine doktorasını tamamladı.
1987'de doçentliğe, 1994'te profesörlük unvanına sahip olan Gürdoğan, 1981-1984 yılları arasında Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.
İstanbul'da finans kurumlarında çalıştı. Marmara ve Kırıkkale Üniversitesine ders verdi. 2016 yılına kadar Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Mavera dergisinin kurucularından olan Gürdoğan, 2020 yılı Mehmet Akif İnan Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülüne layık görüldü.
ESELERLERİ
Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserlere de imza attı.