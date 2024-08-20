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Gazeteci yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti | Cenaze programı

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Prof. Dr. Gürdoğan'ın cenazesi bugün öğlen vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 11:26 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 11:26
Gazeteci yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti | Cenaze programı

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Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan İstanbul'da vefat etti.

Edinilen bilgiye göre Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Gürdoğan'ın cenazesi bugün öğlen vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.

Prof. Dr. Ersin Nazif GürdoğanProf. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan

ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN KİMDİR?
1945'te Eskişehir'de doğan Ersin Nazif Gürdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1972 yılında Erzurum A. Ü. İşletme Fakültesine asistan oldu. 1976'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme Ekonomisi üzerine doktorasını tamamladı.

Gürdoğan, Ankara Sincan Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesinin açılış törenine onur konuğu olarak davet edilmiştiGürdoğan, Ankara Sincan Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesinin açılış törenine onur konuğu olarak davet edilmişti

1987'de doçentliğe, 1994'te profesörlük unvanına sahip olan Gürdoğan, 1981-1984 yılları arasında Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Ersin Nazif GürdoğanProf. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan

İstanbul'da finans kurumlarında çalıştı. Marmara ve Kırıkkale Üniversitesine ders verdi. 2016 yılına kadar Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Mavera dergisinin kurucularından olan Gürdoğan, 2020 yılı Mehmet Akif İnan Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülüne layık görüldü.

ESELERLERİ
Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserlere de imza attı.

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