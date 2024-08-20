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Eren Erdem partiden istifa etti! Murat Ongun ve CHP yönetimini yerden yere vurdu: 100 yıllık partiyi belediye başkanın oyuncağı yaptınız

CHP'de içindeki gerilim fitili yeniden ateşlenirken, Murat Ongun’un şikayeti ile disipline sevk edilen Eren Erdem partiden istifa ettiğini duyurdu. Murat Ongun ve CHP yönetimini yerden yere vuran Erdem, “Koskoca 100 yıllık çınarı, iletişim hileleri ve algı operasyonları ile “belediye başkanlarının” oyuncağı yapar, onların maaşlı memurlarına “parti evlatlarını tasfiye ettirirseniz,” yarın bu cürret en çok sizi hedef alır. Ve siyaset yapamazsınız…” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 20:27 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 20:27
Eren Erdem partiden istifa etti! Murat Ongun ve CHP yönetimini yerden yere vurdu: 100 yıllık partiyi belediye başkanın oyuncağı yaptınız

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CHP'de içindeki gerilim fitili yine ateşlendi. Son dönemde parti yönetiminde sert eleştirildi bulunduğu için Murat Ongun'un şikayeti ile disipline sevk edilen Eren Erdem partisinden istifa ettiğini duyurdu.



MURAT ONGUN'U YERDEN YERE VURDU

Sosyal medya hesabı üzerinden istifasını duyuran Erdem, "Parti yönetimini uyarıyorum!" diyerek Murat Ogun'u ve CHP yönetimini yerden yere vurdu.

Murat Ongun ve Ekrem İmamoğluMurat Ongun ve Ekrem İmamoğlu

Murat Ongun'un "ücret karşılığı istihdam edilmiş anonim hesaplarla" şahsının hedef aldığını söyleyen Eren Erdem, "Koskoca 100 yıllık çınarı, iletişim hileleri ve algı operasyonları ile "belediye başkanlarının" oyuncağı yapar, onların maaşlı memurlarına "parti evlatlarını tasfiye ettirirseniz," yarın bu cürret en çok sizi hedef alır. Ve siyaset yapamazsınız…" ifadelerini kullandı.

Eren ErdemEren Erdem

Eren Erdem paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

1) Geçmişte, 5'li çetelerle ilişkili olduğu yönünde iddialar olan kişilerin "CHP Belediye Başkanı adayı" yapılmaması yönündeki çağrım, ve bu çağrım akabinde; herkesçe malum bir kişi olan MURAT ONGUN'un "ücret karşılığı istihdam edilmiş anonim hesaplarla" şahsımı hedef alması üzerine gösterdiğim tepki sebebiyle, partim tarafından DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞ bulunuyorum!



2) Ben, partimin önüne Atatürk'ün koltuğunu fırlatmadım!
Önceki ve mevcut Genel Başkanlara küfür etmedim!
İş takipçiliği yapmadım! Eş, dost ve akrabamı CHP'li belediyelerde işe sokmadım!
Siyasete "ev kirası ödeyen biri olarak girdim, halen aynı şekilde yaşıyorum!"
Seçim zamanı el altından başka partilere destek atmadım!
Parti seçim sathındayken, işi gücü bırakıp "partiyi dizayn toplantıları" yapmadım!

3) Ben, hiçbir şahsi menfaat elde etmeksizin, siyasetten kuruş beklemeden; gözümün nuru evladımı 2 yıla yakın babasız bırakmayı dahi göze aldım. Şahsiyetim, kumpas yargısının önüne atıldı! Tek kelime etmedim! Sonunda beraat ettim, ama anneme, aileme, evladıma yapılanları; partim için ödenmiş bir bedel saydım!



4) Geldiğimiz noktada, bir belediyemizin maaşlı personeli ve personelin parti içerisindeki ilişkileri üzerinden; "5'li çetelere yönelik tepkim ve bu tepkime yönelik troll saldırılarına karşı çıkışım" sebebiyle, HADİSE HERKESİN MALUMU OLDUĞU, ilgili trollerin "şikayetçi MURAT ONGUN tarafından beslendiği" herkesçe malum olduğu halde; partim beni İHRAÇ İSTEMİYLE disipline sevk etmiştir!

5) Parti yönetimini uyarıyorum! Bu şahsın "maaşlı anonim hesapları," Ali Mahir Başarır'ı "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade ettiği" konuşma sebebiyle linç edip nedamet getirtmedi mi? Partiye ayar vermek, had bildirmek, partinin 5'li çetelerle ilgili tutumunu belirleyecek kişi "bir belediye personeli (MURAT ONGUN)" ise, ona bu imtiyazlar verilmişse, parti "maaşlı anonim hesaplarla" dizayn edilecekse ve buna göz yumuyorsanız, emin olun yarın bu durum en çok sizin canınızı acıtacaktır!



6) Koskoca 100 yıllık çınarı, iletişim hileleri ve algı operasyonları ile "belediye başkanlarının" oyuncağı yapar, onların maaşlı memurlarına "parti evlatlarını tasfiye ettirirseniz," yarın bu cürret en çok sizi hedef alır. Ve siyaset yapamazsınız…

7) Kongre psikolojisinden hala çıkamamış, her gördüğü partiliye "kongredeki tutumunu hatırlatan," ilkeli bir iktidar mücadelesi yerine, "iktidar olalımda nasıl olursa olsun; icabında mevcut düzenle uzlaşarak olsun" duygusuyla, iktidar olmak ile muktedir olmak arasındaki farkı kavrayamadığını düşündüren, kindar ve tasfiyeci bir anlayışla; kongrede karşısında olmuş isimleri bahaneler üreterek tasfiyeyi amaçlayan bir anlayışla çok sağlıklı bir yol sürülmeyeceği açıktır! BU BAĞLAMDA, henüz ilçe başkanı iken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür ettiği için, bir belediye başkanı tarafından ödüllendirilip "YDK Başkanı" yapılan bir şahsa irademi teslim edemem! Bu sebeple, mensubiyetinden onur duyduğum partimden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi; irademi, onurumu parti örgütlerime emanet ederim.

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